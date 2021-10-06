Картина дня: бешеный рост цен, бустерные инъекции и повышение минимальной зарплаты

Пресс-конференция 〉 Бустерная доза рекомендована всем! Людям старше 65 лет через шесть месяцев, всем остальным - через восемь

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здравоохранения Танель Кийк, руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп и вице-канцлер Министерства социальных дел по вопросам здравоохранения Хейди Аласепп. Читать далее...

Видео 〉 Прокурор о последней смертной казни: его повалили на пол, он сопротивлялся до последнего

В газете Eesti Päevaleht 27 сентября 1991 года вышла лаконичная заметка: «Министр внутренних дел Олев Лаанъярв сказал ЭТА, что первый с 1968 года смертный приговор в Эстонии был исполнен 11 сентября в отношении Рейна Орусте, осужденного за групповое убийство. До сих пор это производилось в Петербурге. По словам министра Лаанъярва, данные о месте исполнения смертного приговора, исполнителях и так далее, никто никогда узнать не должен. Об этом знает только очень узкий круг людей. Читать далее...

Очередной печальный рекорд: коронавирус подтвержден у 1046 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6835 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1046. Скончались четверо. Читать далее...

Счета за электричество потребителей, выбравших биржевую цену, взлетели до небес

«Я, конечно, учитывал увеличение счетов за электричество, но счет, который оказался больше прошлогоднего в два раза, меня напугал», - рассказал Postimees живущий в двухкомнатной квартире старого деревянного дома в таллиннском районе Нымме Прийт, который частично использует электричество для отопления своего жилья. Читать далее...

Стало известно, насколько в следующем году вырастет минимальная зарплата

Ставка минимальной ежемесячной заработной платы в 2022 году в Эстонии вырастет на 70 евро по сравнению с нынешней и составит 654 евро, почасовая плата вырастет до 3 евро и 86 центов. Об этом во вторник на переговорах договорились социальные партнеры — Центральный союз работодателей и Центральный союз профсоюзов Эстонии. Читать далее...

Эффективность вакцины Pfizer со временем снижается, а защита от серьезных заболеваний сохраняется

Хотя курс из двух доз вакцины Pfizer/BioNTech против Covid-19 , вероятно, защитит от тяжелого заболевания в течение как минимум шести месяцев, эффективность вакцины снизится почти вдвое за тот же период. Читать далее...

Известная эстонская актриса умерла в возрасте 18 лет

Лийса Коппель, сыгравшая в таких известных эстонских фильмах, как «Фехтовальщик» и «Детективы маленького городка и тайна Белой дамы», умерла. Девушке было всего 18 лет. Читать далее...

«Мы все участвуем в некоем маскараде»

Очное обучение вернулось, но есть нюансы: проверка ковид-сертификатов, тестирование непривитых сотрудников, ношение масок и многое другое. Читать далее...

Зимнее расписание полетов из Таллиннского аэропорта удивит обилием направлений

В зимнем расписании полетов из Таллиннского аэропорта будет 32 прямые авиалинии, а также ряд чартерных рейсов, в их числе полеты в Шарм-эль-Шейх, Хургаду, на острова Гран-Канария и Тенерифе. Читать далее...

В Латвии зарегистрирован второй по величине суточный показатель новых случаев Covid-19: скончались 16 человек

За минувшие сутки в Латвии выявлен 1671 новый случай Covid-19, получены сообщения о смерти 16 пациентов с Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Читать далее...

В Европарламенте предложили снизить скорость движения в жилых районах до 30 км/ч

Европарламент принял резолюцию, с помощью которой предлагают достигнуть нулевого уровня смертности на дорогах в ЕС к 2050 году. За резолюцию проголосовали 615 депутатов. Читать далее...

Бешеный рост цен 〉 Сегодня цена на газ выросла на 40 процентов, Кадри Симсон обещает действовать

Сегодня, 6 октября, цена на природный газ в Великобритании и Нидерландах выросла на 40 процентов и стоит более 160 евро за мегаватт-час. Читать далее...

Выстрел в центре Таллинна: испуганные горожане позвонили в полицию