Бешеный рост цен ⟩ Сегодня цена на газ выросла на 40 процентов, Кадри Симсон обещает действовать

Европейский энергетический кризис не подает никаких признаков затихания. Европейский Союз вынужден действовать быстро, чтобы защитить экономику, пишет Postimees.

За два дня цены на природный газ в Нидерландах и Великобритании выросли в общей сложности на 60 процентов.

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что ЕС планирует к концу года изменить правила газового рынка, чтобы дорожающая энергия не ударила по экономическому росту, пишет Bloomberg.

В отношении поставки природного газа возникают глобальные трудности, поскольку в северном полушарии начинается отопительный сезон. Предложение не успевает за растущим потреблением. Рост затрат грозит поднять инфляцию и может оказать давление на промышленность.

Повышенный риск инфляции уже привел к увеличению затрат по займам в Великобритании и побудил компании объявить о приостановке заводского производства.

В Нидерландах природный газ в октябре стоит 162,125 евро за мегаватт-час.

В Северной Европе на следующую неделю прогнозируются холода, что создает предпосылки для роста спроса на энергию.