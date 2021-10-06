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  • Сегодня цена на газ выросла на 40 процентов, Кадри Симсон обещает действовать

Бешеный рост цен ⟩ Сегодня цена на газ выросла на 40 процентов, Кадри Симсон обещает действовать

Евро. ФОТО: Arvo Meeks

Сегодня, 6 октября, цена на природный газ в Великобритании и Нидерландах выросла на 40 процентов и стоит более 160 евро за мегаватт-час.

Европейский энергетический кризис не подает никаких признаков затихания. Европейский Союз вынужден действовать быстро, чтобы защитить экономику, пишет Postimees.

За два дня цены на природный газ в Нидерландах и Великобритании выросли в общей сложности на 60 процентов.

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что ЕС планирует к концу года изменить правила газового рынка, чтобы дорожающая энергия не ударила по экономическому росту, пишет Bloomberg.

В отношении поставки природного газа возникают глобальные трудности, поскольку в северном полушарии начинается отопительный сезон. Предложение не успевает за растущим потреблением. Рост затрат грозит поднять инфляцию и может оказать давление на промышленность.

Повышенный риск инфляции уже привел к увеличению затрат по займам в Великобритании и побудил компании объявить о приостановке заводского производства.

В Нидерландах природный газ в октябре стоит 162,125 евро за мегаватт-час.

В Северной Европе на следующую неделю прогнозируются холода, что создает предпосылки для роста спроса на энергию.

Заполняемость европейских резервуаров для природного газа в настоящее время на самом низком за более чем десять лет уровне. Из России поступает мало природного газа.

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