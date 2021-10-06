Бешеный рост цен ⟩ Сегодня цена на газ выросла на 40 процентов, Кадри Симсон обещает действовать
Сегодня, 6 октября, цена на природный газ в Великобритании и Нидерландах выросла на 40 процентов и стоит более 160 евро за мегаватт-час.
Сегодня, 6 октября, цена на природный газ в Великобритании и Нидерландах выросла на 40 процентов и стоит более 160 евро за мегаватт-час.
Европейский энергетический кризис не подает никаких признаков затихания. Европейский Союз вынужден действовать быстро, чтобы защитить экономику, пишет Postimees.
За два дня цены на природный газ в Нидерландах и Великобритании выросли в общей сложности на 60 процентов.
Комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что ЕС планирует к концу года изменить правила газового рынка, чтобы дорожающая энергия не ударила по экономическому росту, пишет Bloomberg.
В отношении поставки природного газа возникают глобальные трудности, поскольку в северном полушарии начинается отопительный сезон. Предложение не успевает за растущим потреблением. Рост затрат грозит поднять инфляцию и может оказать давление на промышленность.
Повышенный риск инфляции уже привел к увеличению затрат по займам в Великобритании и побудил компании объявить о приостановке заводского производства.
В Нидерландах природный газ в октябре стоит 162,125 евро за мегаватт-час.
В Северной Европе на следующую неделю прогнозируются холода, что создает предпосылки для роста спроса на энергию.
Заполняемость европейских резервуаров для природного газа в настоящее время на самом низком за более чем десять лет уровне. Из России поступает мало природного газа.