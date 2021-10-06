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Вице-президент Сбера и экс-замминистра просвещения Марина Ракова задержана, она находится в главном следственном управлении московского главка МВД, сообщили в ведомстве. Она находилась в розыске как подозревающаяся в мошенничестве.

«Сотрудники МВД России проводят следственные действия с Мариной Раковой, она находится в ГСУ ГУМВД России по Москве», - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Вскоре после новости о задержании Марины Раковой Сбер сообщил, что она не работает в банке с 4 октября.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что гражданский муж Раковой Артур Стеценко также задержан в Москве. Официально это пока не подтверждено. Стеценко работал в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого обвиняется Ракова.

Она сама явилась в полицию, утверждает источник ТАСС.

29 сентября стало известно, что Ракова стала фигуранткой дела о мошенничестве с бюджетными средствами. В тот же день у нее дома, а также на ее рабочем месте в офисе Сбера прошли следственные действия, сообщало РИА Новости со ссылкой на источник.

Сама Ракова предположительно скрылась от следствия, писало агентство. По данным собеседника РИА Новости в правоохранительных органах, 30 сентября она не пришла на работу, а также выключила телефоны.

«Ракова со вчерашнего вечера скрывается от органов следствия. Днем 29 сентября Марина Николаевна была вызвана на повторный допрос. Вчера вечером следственная группа пыталась выйти с ней на связь. Она выключила все телефоны и покинула место жительства. Перестала общаться с родственниками. На работу также не явилась», - рассказал собеседник агентства, отметив, что Ракова не пересекала границу России и предположительно скрывается в Московском регионе.

1 октября Раковой заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса). Ее объявили в федеральный розыск.

«Коммерсант» писал, что она могла попытаться скрыться на Украине.

По данным РИА Новости, Ракову обвинили в том, что в 2019 году, работая на посту замминистра просвещения, она заключила контракты с Московской высшей школой социальных и экономических наук (более известна как Шанинка) в рамках проекта «Учитель будущего». Правоохранительные органы провели экспертизу контрактов, которая выявила «фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям».

Следствие утверждает, что структуры Минпросвещения неправомерно приняли работу и необоснованно выплатили деньги Шанинке. В связи с этим Ракова обвиняется в хищении 50 млн рублей. Также правоохранители подозревают Ракову в хищении еще 150 млн рублей по другим контрактам, писало РИА Новости.