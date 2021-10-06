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Фото ⟩ Ущерб почти 15 000 евро: дети подожгли школьный стадион

Пожар на стадионе школы. ФОТО: Maanus Masing / Saarte Hääl

Просматривая записи с камер видеонаблюдения, полиция установила, что две недели назад пожар на стадионе Курессаареской школы Ноорусе вспыхнул по вине двух мальчиков.

По словам ведущего следователя Курессаареского отделения полиции Прийта Сеппа, виновниками уничтожения матов для прыжков в высоту и тартановой дорожки были два молодых человека. «Для выяснения обстоятельств случившегося мы начали производство о проступке по статье о порче и уничтожении имущества», - сказал Saarte Hääl Сепп.

Школа уже ранее обратилась в волостную управу с просьбой о помощи в компенсации ущерба в размере 14 994 евро: необходимо восстановить 50 квадратных метров тартанового покрытия за 8400 евро, столько же травяного покрова за 3270 евро и купить три новых мата для прыжков в высоту за 3324 евро.

Пожар на стадионе школы 20 сентября.  ФОТО: Maanus Masing / Saarte Hääl

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