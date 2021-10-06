Фото ⟩ Ущерб почти 15 000 евро: дети подожгли школьный стадион

По словам ведущего следователя Курессаареского отделения полиции Прийта Сеппа, виновниками уничтожения матов для прыжков в высоту и тартановой дорожки были два молодых человека. «Для выяснения обстоятельств случившегося мы начали производство о проступке по статье о порче и уничтожении имущества», - сказал Saarte Hääl Сепп.

Школа уже ранее обратилась в волостную управу с просьбой о помощи в компенсации ущерба в размере 14 994 евро: необходимо восстановить 50 квадратных метров тартанового покрытия за 8400 евро, столько же травяного покрова за 3270 евро и купить три новых мата для прыжков в высоту за 3324 евро.