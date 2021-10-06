Ушел из жизни политик и журналист Юхан Ааре

С 1969 по 1991 год работал журналистом в редакциях различных газет, на радио и телевидении, передает Rus.ERR .

В период восстановления независимости Эстонии Юхан Ааре посвятил себя политике, будучи членом Верховного Совета Эстонской ССР с ноября 1988 года по март 1990 года; 1989–1991 - депутат съезда и Верховного Совета СССР. В 1991–1992 годах работал советником председателя Президиума Верховного Совета Эстонской ССР Арнольда Рюйтеля, а в 1992–1999 годах дважды подряд, набирая свыше 8000 голосов, был избран в Рийгикогу, где являлся членом комиссии по иностранным делам и возглавлял парламентскую группу по связям с Россией.