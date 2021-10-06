Биржевая цена электроэнергии вновь обновила рекорд

Прошлый рекорд относился к 15 сентября этого года, когда цена достигла 160,36 евро. Новая рекордно высокая цена на 11,2 процента выше.

Прежний рекорд в эстонском ценовом регионе относился к 20 июля 2014 года, когда средняя цена составила 124,77 евро за мегаватт-час. По сравнению с этим показателем рекордная цена на четверг выросла примерно на 43 процента.

Цена на электроэнергию на бирже Nord Pool в Эстонском ценовом регионе (EE), Латвийском ценовом регионе (LV), Литовском ценовом регионе (LT), Финском ценовом регионе (FI) и во всей системе Nord Pool (SYS) в евро за мегаватт-час: