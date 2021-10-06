Биржевая цена электроэнергии вновь обновила рекорд
Биржевая цена электроэнергии на четверг на бирже Nord Pool в Эстонском ценовом регионе выросла на 67,3 процента до рекордно высокой отметки 178,4 евро.
Биржевая цена электроэнергии на четверг на бирже Nord Pool в Эстонском ценовом регионе выросла на 67,3 процента до рекордно высокой отметки 178,4 евро.
Прошлый рекорд относился к 15 сентября этого года, когда цена достигла 160,36 евро. Новая рекордно высокая цена на 11,2 процента выше.
Прежний рекорд в эстонском ценовом регионе относился к 20 июля 2014 года, когда средняя цена составила 124,77 евро за мегаватт-час. По сравнению с этим показателем рекордная цена на четверг выросла примерно на 43 процента.
Цена на электроэнергию на бирже Nord Pool в Эстонском ценовом регионе (EE), Латвийском ценовом регионе (LV), Литовском ценовом регионе (LT), Финском ценовом регионе (FI) и во всей системе Nord Pool (SYS) в евро за мегаватт-час:
|*
|07.10
|06.10
|05.10
|04.10
03.10
|EE
|178,4
|106,64
|111,33
|130,74
|19,10
|LV
|187,58
106,64
|123,14
|130,14
|19,10
|LT
|220,45
|113,92
|127,55
|139,06
|19,10
|FI
|94,89
|69,23
|64,74
|56,93
|12,56
|SYS
100,32
85,94
|78,11
|55,62
|20,68