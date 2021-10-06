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Биржевая цена электроэнергии вновь обновила рекорд

Линия электропередачи. ФОТО: Mailiis Ollino

Биржевая цена электроэнергии на четверг на бирже Nord Pool в Эстонском ценовом регионе выросла на 67,3 процента до рекордно высокой отметки 178,4 евро.

Прошлый рекорд относился к 15 сентября этого года, когда цена достигла 160,36 евро. Новая рекордно высокая цена на 11,2 процента выше.

Прежний рекорд в эстонском ценовом регионе относился к 20 июля 2014 года, когда средняя цена составила 124,77 евро за мегаватт-час. По сравнению с этим показателем рекордная цена на четверг выросла примерно на 43 процента.

Цена на электроэнергию на бирже Nord Pool в Эстонском ценовом регионе (EE), Латвийском ценовом регионе (LV), Литовском ценовом регионе (LT), Финском ценовом регионе (FI) и во всей системе Nord Pool (SYS) в евро за мегаватт-час:

*07.1006.1005.1004.10

03.10

EE178,4106,64111,33130,7419,10
LV187,58

106,64

123,14130,1419,10
LT220,45113,92127,55139,0619,10
FI94,8969,2364,7456,9312,56
SYS

100,32

85,94

78,1155,6220,68

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