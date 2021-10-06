Директор военного музея: за 600 000 евро заменят систему освещения Креста свободы
В ходе ремонта Креста свободы на площади Вабадузе в Таллинне в следующем году планируют заменить всю систему освещения и автоматики, сообщает Rus.ERR.
В ходе ремонта Креста свободы на площади Вабадузе в Таллинне в следующем году планируют заменить всю систему освещения и автоматики, сообщает Rus.ERR.
«На 2022 год запланирована большая работа - тендер на решение для освещения и автоматики памятника за 600 000 евро», - сказал директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль.
Он уточнил, что замена освещения и оборудования, необходимого для управления освещением, пройдет в следующем году впервые после установки монумента.
«В этом году меняют освещение задней стены памятника, что обойдется в 49 000 евро», - добавил он.
Лилль сказал, что в предыдущие пять лет, когда монумент в память о победе в Освободительной войне находился в ведении военного музея, были проведены работы на сумму в 523 000 евро.