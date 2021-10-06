Директор военного музея: за 600 000 евро заменят систему освещения Креста свободы

«На 2022 год запланирована большая работа - тендер на решение для освещения и автоматики памятника за 600 000 евро», - сказал директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль.

Он уточнил, что замена освещения и оборудования, необходимого для управления освещением, пройдет в следующем году впервые после установки монумента.

«В этом году меняют освещение задней стены памятника, что обойдется в 49 000 евро», - добавил он.