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  • Таллинн
  • Директор военного музея: за 600 000 евро заменят систему освещения Креста свободы

Директор военного музея: за 600 000 евро заменят систему освещения Креста свободы

Крест свободы в Таллинне. Иллюстративное фото. ФОТО: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

В ходе ремонта Креста свободы на площади Вабадузе в Таллинне в следующем году планируют заменить всю систему освещения и автоматики, сообщает Rus.ERR.

«На 2022 год запланирована большая работа - тендер на решение для освещения и автоматики памятника за 600 000 евро», - сказал директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль.

Он уточнил, что замена освещения и оборудования, необходимого для управления освещением, пройдет в следующем году впервые после установки монумента.

«В этом году меняют освещение задней стены памятника, что обойдется в 49 000 евро», - добавил он.

Лилль сказал, что в предыдущие пять лет, когда монумент в память о победе в Освободительной войне находился в ведении военного музея, были проведены работы на сумму в 523 000 евро.

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