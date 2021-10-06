Эстония заключила договор о покупке берегового ракетного комплекса

Министр оборон Калле Лаанет сказал журналистам в среду, что всего на развитие способности береговой обороны предусмотрено более ста миллионов евро, но заключенный во вторник договор является конфиденциальным и стоимость сделки не будет обнародована. В ответ на вопрос о количестве купленных ракетных систем Лаанет сказал, что их куплено «достаточно», и добавил, что количество купленных систем также засекречено.