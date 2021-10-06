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Эстония заключила договор о покупке берегового ракетного комплекса

Ракета. ФОТО: Kaitseministeerium

Эстония во вторник заключила с предприятием Proteus Advanced Systems договор о покупке берегового ракетного комплекса, стоимость сделки и количество ракетных систем засекречены.

Максимальная дальность действия - 290 километров. Оружие использует для поиска цели активный радарный датчик, точную навигацию и надежную систему связи, невосприимчивую к электронному боевому оборудованию.

Центр государственных оборонных инвестиций и Силы обороны во вторник заключили с расположенным в Сингапуре предприятием Proteus Advanced Systems рамочный договор о покупке берегового ракетного комплекса.

Министр оборон Калле Лаанет сказал журналистам в среду, что всего на развитие способности береговой обороны предусмотрено более ста миллионов евро, но заключенный во вторник договор является конфиденциальным и стоимость сделки не будет обнародована. В ответ на вопрос о количестве купленных ракетных систем Лаанет сказал, что их куплено «достаточно», и добавил, что количество купленных систем также засекречено.

Proteus Advanced Systems — компания, которую сформировали израильская фирма Israeli Aerospace Industries и сингапурская фирма Singapore Technologies Engineering.

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