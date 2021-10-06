Эстония заключила договор о покупке берегового ракетного комплекса
Эстония во вторник заключила с предприятием Proteus Advanced Systems договор о покупке берегового ракетного комплекса, стоимость сделки и количество ракетных систем засекречены.
Эстония во вторник заключила с предприятием Proteus Advanced Systems договор о покупке берегового ракетного комплекса, стоимость сделки и количество ракетных систем засекречены.
Максимальная дальность действия - 290 километров. Оружие использует для поиска цели активный радарный датчик, точную навигацию и надежную систему связи, невосприимчивую к электронному боевому оборудованию.
Центр государственных оборонных инвестиций и Силы обороны во вторник заключили с расположенным в Сингапуре предприятием Proteus Advanced Systems рамочный договор о покупке берегового ракетного комплекса.
Министр оборон Калле Лаанет сказал журналистам в среду, что всего на развитие способности береговой обороны предусмотрено более ста миллионов евро, но заключенный во вторник договор является конфиденциальным и стоимость сделки не будет обнародована. В ответ на вопрос о количестве купленных ракетных систем Лаанет сказал, что их куплено «достаточно», и добавил, что количество купленных систем также засекречено.
Proteus Advanced Systems — компания, которую сформировали израильская фирма Israeli Aerospace Industries и сингапурская фирма Singapore Technologies Engineering.