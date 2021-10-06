Путин объяснил ситуацию на энергорынке Европы необдуманными действиями

«Как известно, глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие, необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам - таким, как мы сейчас наблюдаем на европейском энергетическом рынке, где в этом году одновременно сложилось несколько неблагоприятных факторов», - сказал он на совещании по вопросам развития энергетики в среду.