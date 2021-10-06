Путин объяснил ситуацию на энергорынке Европы необдуманными действиями
Ситуация на европейском энергорынке доказывает, что необдуманные действия в энергетике чреваты дисбалансами, заявил «Интерфаксу» президент РФ Владимир Путин.
Ситуация на европейском энергорынке доказывает, что необдуманные действия в энергетике чреваты дисбалансами, заявил «Интерфаксу» президент РФ Владимир Путин.
«Как известно, глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие, необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам - таким, как мы сейчас наблюдаем на европейском энергетическом рынке, где в этом году одновременно сложилось несколько неблагоприятных факторов», - сказал он на совещании по вопросам развития энергетики в среду.
К таким факторам Путин отнес быстрое посткризисное восстановление экономики, которое разогрело спрос на энергию, а также снижение запасов природного газа в ПХГ из-за холодной зимы.
«Речь идет именно о подземных хранилищах наших европейских партнеров», - пояснил он.
Еще одним фактором, по словам Путина, стало сокращение ветряной генерации из-за жары и безветренной погоды.
«При этом следует учесть, что за последние десять лет в Европе резко изменился энергобаланс. Многие страны региона отказались от работы угольных и атомных электростанций в пользу зависящей от погодных условий ветряной энергетики», - добавил он.