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Путин объяснил ситуацию на энергорынке Европы необдуманными действиями

Владимир Путин. ФОТО: UMIT BEKTAS

Ситуация на европейском энергорынке доказывает, что необдуманные действия в энергетике чреваты дисбалансами, заявил «Интерфаксу» президент РФ Владимир Путин.

«Как известно, глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие, необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам - таким, как мы сейчас наблюдаем на европейском энергетическом рынке, где в этом году одновременно сложилось несколько неблагоприятных факторов», - сказал он на совещании по вопросам развития энергетики в среду.

К таким факторам Путин отнес быстрое посткризисное восстановление экономики, которое разогрело спрос на энергию, а также снижение запасов природного газа в ПХГ из-за холодной зимы.

«Речь идет именно о подземных хранилищах наших европейских партнеров», - пояснил он.

Еще одним фактором, по словам Путина, стало сокращение ветряной генерации из-за жары и безветренной погоды.

«При этом следует учесть, что за последние десять лет в Европе резко изменился энергобаланс. Многие страны региона отказались от работы угольных и атомных электростанций в пользу зависящей от погодных условий ветряной энергетики», - добавил он.

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