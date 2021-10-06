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Швеция перестала вводить вакцину Moderna тем, кто младше 30 лет

Вакцинация. Иллюстративное фото. ФОТО: Kristjan Teedema

Национальный совет здравоохранения Швеции заявил, что приостанавливает вакцинацию от коронавируса вакциной Moderna тех, кто родился в 1991 году или позже.

По словам представителей органов здравоохранения, это мера предосторожности связана с возможным риском возникновения из-за вакцинации воспаления сердечной мышцы или перикарда, то есть миокардита или перикардита соответственно, пишет rus.err.ee.

Однако в сообщении подчеркивается, что риск очень мал, передает Helsingin Sanomat.

"Те, кто уже получил первую или вторую дозу Moderna, не должны беспокоиться. Риск очень мал, но хорошо знать, на какие симптомы следует обращать внимание", - сказал главный эпидемиолог Швеции Андрес Тегнелл.

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