Швеция перестала вводить вакцину Moderna тем, кто младше 30 лет

По словам представителей органов здравоохранения, это мера предосторожности связана с возможным риском возникновения из-за вакцинации воспаления сердечной мышцы или перикарда, то есть миокардита или перикардита соответственно, пишет rus.err.ee.

Однако в сообщении подчеркивается, что риск очень мал, передает Helsingin Sanomat.