Стрельба в парке Ласнамяэ: полиция задержала двух мужчин
В среду, 6 октября, в расположенном в Ласнамяэ парке Паэ полиция задержала двух мужчин, один из них держал в руке похожий на оружие предмет.
В среду, 6 октября, в расположенном в Ласнамяэ парке Паэ полиция задержала двух мужчин, один из них держал в руке похожий на оружие предмет.
Как сообщил ERR оперативный руководитель отдела полиции Ида-Харью Теэле Юксаэг, примерно в 13:00 полиция получила вызов в парк Паэ, где были слышны повторяющиеся выстрелы, пишет rus.err.ee.
На месте инцидента были задержаны 22-летний и 59-летний мужчины, которых доставили в полицейский участок для выяснения обстоятельств произошедшего.
Полиция выяснила, что мужчина использовал стартовый пистолет. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Грубое нарушение общественного порядка".