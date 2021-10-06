Фото и видео ⟩ Пожар на предприятии: спасатели отреагировали усиленным составом

Дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента около семи часов вечера не смог назвать масштабы пожара, но в связи с опасной ситуацией на место были отправлены спасательные команды из Тырва, Валга, Отепя, Мустла и Абья, сообщает Lõuna-Eesti Postimees .

"Как минимум, людей в здании нет, в этом плане уже легче. В любом случае тушение пожара займет довольно много времени и ресурсов. Для нас это сравнимо с тушением торфяной разработки (пожар вспыхнул в помещении с опилками - прим.ред.)", - отметил пресс-секретарь.