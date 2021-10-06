Ср, 6.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Пожар на предприятии: спасатели отреагировали усиленным составом

Фото и видео ⟩ Пожар на предприятии: спасатели отреагировали усиленным составом

В Валгамаа в Паткюла сегодня, 6 октября, вспыхнул пожар на предприятии Helme Graanul OÜ, спасатели отреагировали на вызов усиленным составом.

Дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента около семи часов вечера не смог назвать масштабы пожара, но в связи с опасной ситуацией на место были отправлены спасательные команды из Тырва, Валга, Отепя, Мустла и Абья, сообщает Lõuna-Eesti Postimees

"Как минимум, людей в здании нет, в этом плане уже легче. В любом случае тушение пожара займет довольно много времени и ресурсов. Для нас это сравнимо с тушением торфяной разработки (пожар вспыхнул в помещении с опилками - прим.ред.)", - отметил пресс-секретарь. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back