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Руководство НАТО решило вдвое сократить российскую миссию при организации - выслать восемь дипломатов и упразднить еще две позиции. По данным Sky News, причиной стала "предполагаемая враждебная деятельность". В конце марта 2018 года НАТО высылала семерых сотрудников миссии России и отказывала в аккредитации еще троим (то есть тоже сокращала миссию на десять человек).

Первой о лишении аккредитации восемь российских дипломатов сообщила редактор телеканала Sky News Дебора Хейнс.

"НАТО решила наполовину сократить миссию России при альянсе в ответ на предполагаемую враждебную деятельность России, в том числе убийства и шпионаж. Восьмерых дипломатов, которых считают необъявленными сотрудниками разведки, попросят уехать, а еще две позиции сократят", - написала Хейнс в "Твиттере".

EXCLUSIVE: NATO has decided to halve the size of Russia’s mission to the alliance in response to suspected malign Russian activities, including killings & espionage. 8 diplomats, thought to be undeclared intelligence officers, will be asked to leave & 2 other positions scrapped — Deborah Haynes (@haynesdeborah) October 6, 2021

Сейчас численность российского постпредства при НАТО в Брюсселе составляет 20 человек, теперь она будет уменьшена до 10 дипломатических сотрудников.

Позднее представители НАТО подтвердили ТАСС и РИА Новости, что восемь сотрудников постпредства были лишены аккредитации.

"Мы подтверждаем, что лишили аккредитации восемь сотрудников российского представительства при НАТО, которые являлись незаявленными сотрудниками российской разведки. Мы также можем подтвердить, что сократили число доступных для Российской Федерации аккредитаций при НАТО до десяти", - цитирует РИА Новости источник в альянсе.

"НАТО приняла решение сократить аккредитацию 10 российских дипломатов", - коротко ответили ТАСС в пресс-службе НАТО.

Постпредство России при НАТО отказалось от любых комментариев по поводу сообщений о высылке дипломатов. "С нашей стороны не будет никаких комментариев", - заявил ТАСС представитель российской миссии.

Для Москвы этот шаг НАТО стал неожиданностью, пишет "Коммерсант". "Глава МИД России Сергей Лавров в конце сентября встречался с генсеком НАТО в Нью-Йорке на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН, однако там представители альянса ни о чем подобном не предупреждали", - сказал собеседник издания.

Источники "Коммерсанта" заявили, что Москва обязательно даст ответ на действия НАТО, но не были готовы уточнить, какой именно.

Россия и НАТО

Дипломатическое представительство России при НАТО было учреждено в 1998 году. В мае 2002 года был создан совет "Россия-НАТО". При участии этих органов было подписано несколько договоров о военно-техническом сотрудничестве и о проведении совместных учений.

Отношения между альянсом и Россией начали ухудшаться в августе 2008 году на фоне войны в Грузии - тогда деятельность совета "Россия - НАТО" была приостановлена, но позднее возобновлена.

В марте 2014 года отношения с НАТО вновь обострились после аннекции Крыма Россией. Альянс свернул все виды гражданского и военного сотрудничества с Россией, а в сентябре 2014 года Россия впервые после окончания холодной войны не была приглашена на саммит НАТО. Численность постпредства России при альянсе начала резко сокращаться.

В 2018 году очередной постпред России при НАТО Александр Грушко был освобожден от своей должности, с тех пор место представителя остается вакантным из-за прекращения сотрудничества между альянсом и Россией.