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В Таллинне МуПо выписала штрафов на 477 190 евро

МуПо. Фото иллюстративное. ФОТО: Erik Prozes / Postimees

Таллиннская муниципальная полиция (МуПо) за 9 месяцев выписала за безбилетный проезд и за неправильную парковку в городе 23 854 штрафа на общую сумму 477 190 евро.

Тех, кто неправильно парковался в городе, МуПо оштрафовала за 9 месяцев 22 228 раз на общую сумму 444 760 евро, а безбилетники в общественном транспорте были оштрафованы 1626 раз на общую сумму 32 430 евро.

В сентябре за неправильную парковку в городе нарушители были оштрафованы 2666 раз на общую сумму 53 320 евро. Билетный контроль в общественном транспорте не проводился, но сотрудники МуПо раздавали маски.

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