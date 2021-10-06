В Таллинне МуПо выписала штрафов на 477 190 евро
Таллиннская муниципальная полиция (МуПо) за 9 месяцев выписала за безбилетный проезд и за неправильную парковку в городе 23 854 штрафа на общую сумму 477 190 евро.
Таллиннская муниципальная полиция (МуПо) за 9 месяцев выписала за безбилетный проезд и за неправильную парковку в городе 23 854 штрафа на общую сумму 477 190 евро.
Тех, кто неправильно парковался в городе, МуПо оштрафовала за 9 месяцев 22 228 раз на общую сумму 444 760 евро, а безбилетники в общественном транспорте были оштрафованы 1626 раз на общую сумму 32 430 евро.
В сентябре за неправильную парковку в городе нарушители были оштрафованы 2666 раз на общую сумму 53 320 евро. Билетный контроль в общественном транспорте не проводился, но сотрудники МуПо раздавали маски.