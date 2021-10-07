Помощь жителям Донбасса, борьба за эстонскую школу и политика в соцсетях: чем известны в Нарве кандидаты от EKRE?

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Алла Деловая говорит, что три года назад сделала бы всё, чтобы EKRE не пришла в Нарву.

“Костьми бы легла из-за их высказываний, если бы не их работа в правительстве, - сказала она. - Восприятие русских изменила именно их работа в правительстве. Мы не увидели никаких угроз, но увидели, что они думают о народе. И тогда я стала искать контакты”.

Сначала представитель партии приехал в Нарву “на разведку”. С ним будущие нарвские кандидаты обсудили, как консервативная партия будет относиться к русскоязычным жителям Эстонии. Потом, 3 марта приехал Март Хельме, который дал в Нарве нашумевшую пресс-конференцию: среди прочего, он заявил, что у русских и эстонцев разная история - его отец воевал против Красной армии, но из его партии не будут исключать тех, кто празднует 9 мая.