Помощь жителям Донбасса, борьба за эстонскую школу и политика в соцсетях: чем известны в Нарве кандидаты от EKRE?
Придя в Нарву весной этого года, Консервативная народная партия Эстонии начала не на пустом месте - наиболее известные ее кандидаты на муниципальных выборах и раньше занимались общественной деятельностью. Rus.Postimees рассказывает, чем они были известны в Нарве. А сами они рассказывают, как партия, члены которой ранее прославились оскорбительными заявлениями в адрес русских, сумела пустить корни в самом русскоязычном городе Эстонии.