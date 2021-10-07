В Минске похоронили IT-менеджера Андрея Зельцера. Власти обвиняют его в убийстве сотрудника КГБ

В Минске прошли похороны сотрудника IT-компании Epam Systems Андрея Зельцера, убитого во время перестрелки с сотрудниками КГБ в собственной квартире 28 сентября. Церемония прощания с Зельцером прошла на Лесном кладбище в Минске. Поддержать родных айтишника пришли несколько десятков человек.

Как сообщает белорусское издание Zerkalo, на подъезде к кладбищу дежурили специальные автобусы, в которых могли находиться сотрудники государственных органов.

Тело Зельцера привезли из морга прямо на кладбище, написала у себя в "Фейсбуке" экс-доцент кафедры итальянского языка МГЛУ Наталья Дулина. "Все ритуальные залы отказали родителям в просьбе предоставить помещение для прощания", - написала она, добавив, что родители убитого благодарят всех, кто скорбит по Андрею.

Почтить память Зельцера, которого многие активисты называют "героем Беларуси", призывала лидер оппозиции Светлана Тихановская. "Нам не говорят, как погиб сотрудник КГБ, почему жена Андрея оказалась на Окрестина. Единственное, что мы знаем - это то, что еще два человека больше никогда не вернутся домой к своим семьям", - говорится в телеграм-канале Тихановской.

Ранее некоторые провластные телеграм-каналы распространили информацию, что во время похорон "у силовиков будет отличная возможность зафиксировать и переписать всех потенциальных террористов и убийц".

Видео, опубликованное властями

Убитого в тот же день сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка похоронили почти неделю назад. Церемония прощания прошла со всеми почестями и максимально широко освещалась государственными СМИ.

По версии белорусских властей, 28 сентября IT-менеджер Андрей Зельцер застрелил сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка после того, как оперативники ворвались к нему в квартиру, после чего был убит ответным огнем. Противники этой версии считают, что Федосюка могли застрелить его напарники по ошибке.

В качестве доказательства своей версии власти ссылаются на видеозапись перестрелки, опубликованной пропагандистскими каналами через несколько часов после инцидента.

На видеозаписи видно, как группа мужчин в штатском ломится в квартиру. На других кадрах, снятых в комнате, виден мужчина с охотничьим ружьем, а также женщина, снимающая происходящее на мобильный телефон. Вскоре из ружья раздаются выстрелы (в этот момент в кадре только руки, мы не видим лица стрелявшего), раненый сотрудник КГБ лежит на полу, видна кровь.

У наблюдателей эта видеозапись вызвала множество вопросов. Неясно, почему видео с телефона супруги Зельцера Марии не было опубликовано. Мария задержана, как сообщают правоохранительные органы, ее подозревают в причастности к убийству сотрудника КГБ.

Что известно о Зельцере

Андрею Зельцеру был 31 год. Он работал в крупнейшей в Беларуси IT-компании EPAM Systems, окончил Институт бизнеса и права в Минске. У себя в "Инстаграме" Зельцер публиковал фотографии с различных спортивных мероприятий: он занимался триатлоном, принимал участие в забегах и тренировался в фехтовальном клубе.

Подруга и бывшая коллега айтишника рассказали Би-би-си, что Зельцер был добрым и спокойным парнем, который "попался за БЧБ-флаг" (у себя в "Инстаграме" айтишник сделал несколько постов с оппозиционной бело-красной символикой). Власти называют Зельцера "опасным преступником".

Уже на следующий день после перестрелки правозащитники и независимые СМИ начали сообщать о массовых задержаниях за комментарии по поводу гибели Андрея Зельцера и сотрудника КГБ. По данным следственного комитета, по уголовным статьям "Оскорбление представителя власти" и "Разжигание вражды" были задержаны 136 человек.

1 октября по двум уголовным делам был задержан корреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко. Ранее журналист опубликовал материал, в котором одноклассница Андрея Зельцера положительно о нем отзывалась.