Коронавирус выявлен у 949 жителей Эстонии, четверо скончались

Среди новых заразившихся 663 человека не были вакцинированы, а 286 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 7 октября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 198 человек. Всего в больницах находится 242 пациента с коронавирусом, из них 169 человек (69,8%) не были вакцинированы, у 73 человек (30,2%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 35 новых историй болезни. Скончались четыре человека с коронавирусом, из которых трое не были вакцинированы: 70-летний мужчина, 76-летний мужчина, 77-летний мужчина и 84-летняя женщина.

За сутки ввели 2032 дозы вакцины, в общей сложности было введено 1 381 575 доз. Среди совершеннолетних как минимум одной дозой вакцины привиты 67,4%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).