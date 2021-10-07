В Таллинне поставят памятник дворнику

Для начала объявлен конкурс эскизов. При этом инициаторы ставят своей целью не только выразить благодарность всем уборщикам, которые следят за чистотой планеты, но и открыть и поддержать молодые таланты.

Участникам конкурса предстоит разработать эскизного проекта памятника с его обязательной архитектурной привязкой к предложенному месту расположения - в небольшом треугольном сквере за автобусной остановкой Haabersti.

Место расположения будущего памятника. ФОТО: Google Maps

В конкурсе могут принять участия физические лица в возрасте от 22 до 40 лет. Это могут быть художники, скульпторы и дизайнеры, как один автор, так и творческий коллектив.

Проект памятника должен содержать:

3D-эскиз или макет памятника высотой не более 100 см, символично отображающий средствами скульптуры и архитектуры благодарность и признательность людям, которые делают нашу планету и дом чистыми;

текстовую часть в виде пояснительной записки, раскрывающей идею проекта;

графическую часть, состоящую из схемы планировочной организации территории в масштабе.

По итогам конкурса будет присуждена премия в размере 1000 евро.

Прием заявок осуществляется до 30.10.2021. Прием проектов и макетов осуществляется в период 1.02-28.02.2022. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на сайте steka.ee и отправить ее по адресу kandideerimine@steka.ee.