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В Таллинне поставят памятник дворнику

Уборка улиц. Снимок иллюстративный. ФОТО: Shutterstock

Идея выразить благодарность уборщицам, дворникам, мусорщикам, а также домохозяйкам родилась в MTÜ Steka, занимающемся художественным творчеством. Место для установки памятника предоставлено управой Хааберсти.

Для начала объявлен конкурс эскизов. При этом инициаторы ставят своей целью не только выразить благодарность всем уборщикам, которые следят за чистотой планеты, но и открыть и поддержать молодые таланты.

Участникам конкурса предстоит разработать эскизного проекта памятника с его обязательной архитектурной привязкой к предложенному месту расположения - в небольшом треугольном сквере за автобусной остановкой Haabersti.

Место расположения будущего памятника. ФОТО: Google Maps

В конкурсе могут принять участия физические лица в возрасте от 22 до 40 лет. Это могут быть художники, скульпторы и дизайнеры, как один автор, так и творческий коллектив.

Проект памятника должен содержать:

  • 3D-эскиз или макет памятника высотой не более 100 см, символично отображающий средствами скульптуры и архитектуры благодарность и признательность людям, которые делают нашу планету и дом чистыми;
  • текстовую часть в виде пояснительной записки, раскрывающей идею проекта;
  • графическую часть, состоящую из схемы планировочной организации территории в масштабе.

По итогам конкурса будет присуждена премия в размере 1000 евро.

Прием заявок осуществляется до 30.10.2021. Прием проектов и макетов осуществляется в период 1.02-28.02.2022. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на сайте steka.ee и отправить ее по адресу kandideerimine@steka.ee.

Проект поддерживают управа Хааберсти, Stell Eesti AS.

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