В Таллинне поставят памятник дворнику
Идея выразить благодарность уборщицам, дворникам, мусорщикам, а также домохозяйкам родилась в MTÜ Steka, занимающемся художественным творчеством. Место для установки памятника предоставлено управой Хааберсти.
Идея выразить благодарность уборщицам, дворникам, мусорщикам, а также домохозяйкам родилась в MTÜ Steka, занимающемся художественным творчеством. Место для установки памятника предоставлено управой Хааберсти.
Для начала объявлен конкурс эскизов. При этом инициаторы ставят своей целью не только выразить благодарность всем уборщикам, которые следят за чистотой планеты, но и открыть и поддержать молодые таланты.
Участникам конкурса предстоит разработать эскизного проекта памятника с его обязательной архитектурной привязкой к предложенному месту расположения - в небольшом треугольном сквере за автобусной остановкой Haabersti.
В конкурсе могут принять участия физические лица в возрасте от 22 до 40 лет. Это могут быть художники, скульпторы и дизайнеры, как один автор, так и творческий коллектив.
Проект памятника должен содержать:
По итогам конкурса будет присуждена премия в размере 1000 евро.
Прием заявок осуществляется до 30.10.2021. Прием проектов и макетов осуществляется в период 1.02-28.02.2022. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на сайте steka.ee и отправить ее по адресу kandideerimine@steka.ee.
Проект поддерживают управа Хааберсти, Stell Eesti AS.