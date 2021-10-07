"Калев/Крамо" проиграл французам на старте баскетбольной Лиги чемпионов
Баскетболисты "Калева/Крамо" начали выступление на групповом этапе Лиги чемпионов с гостевого поражения от французского "Страсбурга" - 73:75.
Баскетболисты "Калева/Крамо" начали выступление на групповом этапе Лиги чемпионов с гостевого поражения от французского "Страсбурга" - 73:75.
А в регулярном чемпионате эстонско-латвийской баскетбольной лиги свою первую победу одержал таллиннский "Калев", пишет ERR.
Уступив на старте турнира клубу из Виймси, накануне вечером "Калев" на своей площадке со счетом 89:69 обыграл "Валмиеру". Самым результативным у победителей стал американец Квинси Тейлор, набравший 19 очков.
В среду свой первый матч в лиге провели и баскетболисты команды "Пярну Садам", обыгравшие соперников из "Лиепаи" - 79:68.