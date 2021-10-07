"Калев/Крамо" проиграл французам на старте баскетбольной Лиги чемпионов

А в регулярном чемпионате эстонско-латвийской баскетбольной лиги свою первую победу одержал таллиннский "Калев", пишет ERR.

Уступив на старте турнира клубу из Виймси, накануне вечером "Калев" на своей площадке со счетом 89:69 обыграл "Валмиеру". Самым результативным у победителей стал американец Квинси Тейлор, набравший 19 очков.