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В Тарту начнется масштабная реновация девятиэтажек

Аннелинн. ФОТО: Тийна Питк

Тартуская городская управа приняла решение об участие в проекте Open Lab, цель которого – в сотрудничестве с квартирными товариществами превратить три девятиэтажных жилых дома в районе Аннелинн в здания с почти нулевым энергопотреблением и сформировать вокруг них современную жилую среду. Европейская Комиссия выделяет на реновацию трех домов и улучшение жилой среды вокруг них два миллиона евро, город Тарту финансирует деятельность в рамках проекта в размере 150 000 евро.

При реновации этих многоквартирных домов будут использоваться предварительно изготовленные на заводе панели, будут установлены солнечные электростанции и решения по сохранению энергии, а также реализованы решения умного дома. Горуправа инвестирует дополнительные 150 000 евро, чтобы повысить качество общественного пространства вокруг зданий, при этом обращается внимание на доступность, будут построены безопасные велопарковки, а общественное пространство украсят произведения искусства.

«К сожалению, на сегодняшний день в Тарту реновированы только отдельные девятиэтажные жилые здания. Этим проектом мы хотим дать толчок реновации многоквартирных домов с наибольшим числом жильцов в Тарту. В результате комплексной реновации станет возможным улучшить микроклимат в зданиях и уменьшить энергопотребление более чем наполовину, в связи с чем уменьшится также экологический след», — отметил вице-мэр Тарту Раймонд Тамм.

С помощью солнечных панелей планируется  в полном объеме обеспечить местное потребление возобновляемой энергии, которая будет вырабатываться в здании. В условиях высоких цен на электричество это особенно важно, поскольку дома с собственной генерацией электричества не подвержены влиянию колебаний цены на электричество, происходящих на рынке.

Для начала будут вестись разработка условий финансирования реновации и опрос среди жителей пилотной сферы. Прием заявок на дотацию от квартирных товариществ начнется весной 2022 года, и в течение этого же года выяснятся три многоквартирных дома, присоединяющихся к проекту. Проектировочно-строительные работы будут вестись в 2023–2025 годах, и проект завершится в 2026 году.

Партнерами города Тарту в проекте являются Институт Балтийских исследований, Энергетическое агентство Тартуского региона, Тартуский университет, Таллиннский технический университет, Gren (бывший Fortum) и Eesti Energia.

Проект Open Lab (Open innovation living labs for Positive Energy Neighbourhoods) финансируется из программы Европейской Комиссии Horizon 2020, из меры Green Deal. В проекте также участвуют город Памплона (Испания) и город Генк (Бельгия).

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