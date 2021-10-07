В Тарту начнется масштабная реновация девятиэтажек
Тартуская городская управа приняла решение об участие в проекте Open Lab, цель которого – в сотрудничестве с квартирными товариществами превратить три девятиэтажных жилых дома в районе Аннелинн в здания с почти нулевым энергопотреблением и сформировать вокруг них современную жилую среду. Европейская Комиссия выделяет на реновацию трех домов и улучшение жилой среды вокруг них два миллиона евро, город Тарту финансирует деятельность в рамках проекта в размере 150 000 евро.