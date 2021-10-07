В Белом доме пока не знают, будет ли Байден встречаться с Путиным на G20
В Белом доме заявили, что пока не готовы сообщить, какие двусторонние встречи пройдут у президента США Джо Байдена на саммите G20 в Италии.
В Белом доме заявили, что пока не готовы сообщить, какие двусторонние встречи пройдут у президента США Джо Байдена на саммите G20 в Италии.
"Мы пока не можем сообщить, какие пройдут двусторонне встречи. Мы работаем над этим вопросом ежедневно", - сказала на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки. Так она ответила на вопрос журналиста, возможна ли на G20 встреча Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.
Саммит G20 на уровне глав государств и правительств пройдет в конце октября в Италии.