В Белом доме пока не знают, будет ли Байден встречаться с Путиным на G20

"Мы пока не можем сообщить, какие пройдут двусторонне встречи. Мы работаем над этим вопросом ежедневно", - сказала на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки. Так она ответила на вопрос журналиста, возможна ли на G20 встреча Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.