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  • Правительство утвердило внеочередное повышение базовой части пенсии на 20 евро

Правительство утвердило внеочередное повышение базовой части пенсии на 20 евро

Кошелек. ФОТО: Peeter Kümmel

На четверговом заседании правительство Эстонии приняло решение, что с 1 января 2023 года базовая часть пенсии и размер народной пенсии будут увеличены на 20 евро.

Базовый размер пенсии на данный момент составляет 235 евро: эта сумма одинакова для всех пенсионеров, а общий размер пенсии зависит от рабочего стажа и других факторов, например, дохода пенсионера, и высчитывается для каждого человека отдельно, передает Rus.ERR.

После увеличения базовой части с 1 января 2023 года размер пенсии для лица со стажем работы в 44 года составит около 611 евро (сейчас 552,38 евро).

Согласно прогнозу Министерства социальных дел, повышение базовой пенсии затронет в 2023 году около 321 000 человек и снизит относительный уровень бедности среди пенсионеров примерно на 1,6%.

Внеочередное повышение размера народной пенсии в 2023 году коснется почти 3200 человек.

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