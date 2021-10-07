Правительство утвердило внеочередное повышение базовой части пенсии на 20 евро

Базовый размер пенсии на данный момент составляет 235 евро: эта сумма одинакова для всех пенсионеров, а общий размер пенсии зависит от рабочего стажа и других факторов, например, дохода пенсионера, и высчитывается для каждого человека отдельно, передает Rus.ERR.

После увеличения базовой части с 1 января 2023 года размер пенсии для лица со стажем работы в 44 года составит около 611 евро (сейчас 552,38 евро).

Согласно прогнозу Министерства социальных дел, повышение базовой пенсии затронет в 2023 году около 321 000 человек и снизит относительный уровень бедности среди пенсионеров примерно на 1,6%.