Правительство утвердило внеочередное повышение базовой части пенсии на 20 евро
На четверговом заседании правительство Эстонии приняло решение, что с 1 января 2023 года базовая часть пенсии и размер народной пенсии будут увеличены на 20 евро.
На четверговом заседании правительство Эстонии приняло решение, что с 1 января 2023 года базовая часть пенсии и размер народной пенсии будут увеличены на 20 евро.
Базовый размер пенсии на данный момент составляет 235 евро: эта сумма одинакова для всех пенсионеров, а общий размер пенсии зависит от рабочего стажа и других факторов, например, дохода пенсионера, и высчитывается для каждого человека отдельно, передает Rus.ERR.
После увеличения базовой части с 1 января 2023 года размер пенсии для лица со стажем работы в 44 года составит около 611 евро (сейчас 552,38 евро).
Согласно прогнозу Министерства социальных дел, повышение базовой пенсии затронет в 2023 году около 321 000 человек и снизит относительный уровень бедности среди пенсионеров примерно на 1,6%.
Внеочередное повышение размера народной пенсии в 2023 году коснется почти 3200 человек.