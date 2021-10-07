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  • Volvo отзовет полмиллиона автомобилей по всему миру из-за дефектных подушек безопасности

Volvo отзовет полмиллиона автомобилей по всему миру из-за дефектных подушек безопасности

Volvo. ФОТО: SCOTT OLSON

Компания Volvo объявила о масштабной отзывной кампании, которая затронет 460 769 автомобилей, выпущенных во всем мире в период с 2000 по 2009 год.

Отзыву подлежат седаны S60 и S80, у которых установлены подушки безопасности шведской фирмы AutoLiv и немецкого бренда ZF. По словам специалистов, нештатное срабатывание систем защиты может привести к серьезным травмам водителей и пассажиров, вплоть до летального исхода. Затронет ли кампания Россию, пока неизвестно, пишет Motor.

В период с 2000 по 2009 год седаны Volvo S60 и S80 преимущественно оборудовали подушками безопасности двух компаний: шведской AutoLiv и немецкой ZF. По данным специалистов Volvo, данные компоненты, находясь в условиях повышенной влажности, со временем начинают разрушаться, образовывая мелкие частички пыли, которые могут повлиять на работу пиропатрона. При срабатывании выбрасываемого механизма, пылинки способны вспыхнуть, тем самым увеличив давление в подушке.

Подобное стечение обстоятельств может привести к разрыву металлических компонентов, осколки которых способны серьезно травмировать пассажиров автомобилей и даже привести к смерти. Представитель Volvo заявили, что уже зафиксировали некорректное срабатывание подушки безопасности, которое привело к летальному исходу.

Отзыву, который начнется в ноябре 2021 года, подлежат 460 769 автомобилей, выпущенных по всему миру. Более половины транспортных средств, которые примут участие в сервисной кампании, проданы на территории США. Какие еще страны затронет масштабный отзыв Volvo, и входит ли в их число Россия, пока неизвестно.

В июле прошлого года Volvo объявляли о крупнейшей отзывной кампании за всю 93-летнюю историю. Тогда в сервисные центры отправили более двух миллионов автомобилей из-за неисправных ремней безопасности.

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