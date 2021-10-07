Бешкина: уровень государственного прожиточного минимума оторван от реальности

«Резкое повышение стоимости электричества оказывает влияние на все сферы и общество в целом, но особенно болезненно оно затронуло испытывающих материальные трудности людей, - отметила Бетина Бешкина. – В сложное положение по разным причинам может попасть любой, и все заслуживают достойной жизни, но в первую очередь, следует обеспечить должный уровень жизни семьям с детьми. Бедность может оказать необратимое воздействие на детей - финансовые трудности семьи еще на протяжении многих лет могут влиять на их социальное поведение, развитие и душевное здоровье, а впоследствии - и на готовность к дальнейшей самостоятельной жизни».

Представители государства отмечали, что на помощь населению должно прийти местное самоуправление, которое предоставит попавшим в затруднительное положение людям возможность получить пособие. В последние дни на государственном уровне говорилось также о формировании новой меры помощи за счет продажи квот на выброс CO2, что поддержало бы более широкую целевую группу, нежели исключительно получателей прожиточного пособия.

«Этот шаг необходим и его можно только приветствовать, но мы хотим подчеркнуть, что обеспечение адекватной границы прожиточного минимума и в этом случае останется по-прежнему необходимым», - сказала вице-мэр.

Город Таллинн выплачивает своим оказавшимся в сложных условиях жителям как прожиточное пособие, так и пособие, зависящее от дохода. Например, в первой половине 2021 года были удовлетворены ходатайства на получение зависящих от дохода пособий, предназначенных на разные нужды, в объеме около 460 000 евро для 4820 человек. В этот период в Таллинне было удовлетворено 8111 заявлений о прожиточном пособии, о которых ходатайствовало 1944 семьи. В общей сложности объем выплаченного пособия составил около 2,5 млн евро. В отличие от общегосударственной тенденции, по сравнению с первым полугодием 2020 года, в столице выросло как число получающих прожиточное пособие и количество удовлетворенных ходатайств, так и сумма выплаченных пособий.

Также Бетина Бешкина обратила внимание на то, что получающие прожиточное пособие люди не являются некой гомогенной группой, и при стечении неблагоприятных обстоятельств практически любому человеку может понадобиться поддержка.

«Получатели пособия формируют срез общества: в большинстве своем это семьи, в которых кто-то потерял работу, затем семьи с детьми, главным образом – с одним родителем, а также семьи, в которых у кого-то имеется частичная или полная нетрудоспособность, а также семьи с пенсионерами», - отметила вице-мэр.