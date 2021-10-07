Бешкина: уровень государственного прожиточного минимума оторван от реальности
Вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина отправила министру социальной защиты Сигне Рийсало письмо, в котором выразила беспокойство в связи с трудностями, ожидающими представителей наименее защищенных слоев населения на фоне скачкообразного подорожания электроэнергии. Вице-мэр также предложила проанализировать и взвесить целесообразность пересмотра ставки прожиточного минимума с тем, чтобы она покрывала потребности попавших в сложное положение людей.