ФОТО: BBC News

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 27 550 новых случаев заболевания Covid-19, это максимальный суточный показатель с начала года. 924 пациента с Covid-19 умерли; это немного меньше, чем днем ранее, когда был зафиксирован антирекорд с начала пандемии - 929 смертей.

В Москве 7 октября зафиксирован резкий скачок числа новых случаев заболевания - выявлено 5 404 новых случая, тогда как днем ранее сообщалось о 3589 заболевших. 5 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 8 тысяч из развернутых 12,5 тысяч коек для больных коронавирусом заняты.

В Санкт-Петербурге было выявлено 2418 новых случаев заболевания (против 2187 накануне), в Московской области - 1454 случая (1410 днем ранее).

В Москве подтверждено 69 смертей, в Санкт-Петербурге - 60, в Свердловской области - 45. Рост смертности, согласно официальным данным, начался с двадцатых чисел сентября.

Всего в стране за прошедшие сутки умерли 924 пациента с коронавирусом. Накануне сообщалось о 929 скончавшихся, это было максимальное число смертей за все время наблюдений.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 690 тыс. 110 случаев коронавирусной инфекции, 213 тыс. 549 заболевших - умерли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что некоторые россияне не доверяют заверениям властей о безопасности вакцины. По его словам, власти намерены продолжать пропаганду прививок.

В России можно привиться от ковида лишь российскими вакцинами.

Согласно данным минздрава России, чуть более 29% населения привились двумя компонентами вакцины от коронавируса.

Тем временем, власти некоторых регионов вводят ограничения в связи с ростом заболеваемости. Так, в Башкирии с 27 октября для посещения кафе и ресторанов, а также фитнес-клубов, для проезда на междугородних автобусах будут требовать сертификат о прохождении вакцинации от Covid-19.