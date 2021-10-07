Картина дня: дебаты кандидатов в мэры Таллинна, рост пенсий и вакцинация от гриппа
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 7 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 7 октября.
Придя в Нарву весной этого года, Консервативная народная партия Эстонии начала не на пустом месте - наиболее известные ее кандидаты на муниципальных выборах и раньше занимались общественной деятельностью. Rus.Postimees рассказывает, чем они были известны в Нарве. А сами они рассказывают, как партия, члены которой ранее прославились оскорбительными заявлениями в адрес русских, сумела пустить корни в самом русскоязычном городе Эстонии. Читать далее…
Когда в 2019-м народные консерваторы заняли место среднего - по числу мандатов - партнера в коалиции, на фоне всеобщего шока диссонансом прозвучали немногочисленные, но исполненные надежды голоса экспертов, которые высказали смелое предположение: мол, став реально правящей, EKRE обретет респектабельность, перестанет фраппировать общество. Читать далее…
В предвыборной студии Postimees сошлись кандидаты на пост мэра Таллинна Михаил Кылварт, Кристен Михал и Мартин Хельме. Кандидаты на пост градоначальника от оппозиции хотят дистанцироваться от Центристской партии, несмотря на то, что видение будущего развития столицы у них во многом совпадает. Читать далее...
Начиная с этой недели в 24 аптеках по всей Эстонии можно вакцинироваться от гриппа. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6387 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 949. Четверо скончались. Читать далее…
В процессе по делу об убийстве у бара на таллиннской улице Ляэнемере-теэ подошли к завершению судебного следствия. Уже допрошены потерпевшие, все свидетели и обвиняемые. Суд должен перейти к прениям сторон. Читать далее...
Несколько дней назад заправочные станции удивили эстонских потребителей рекордной ценой на бензин. Однако Джон Дрисколл, главный стратег энергетической компании JTD Energy Services, подливает масла в огонь, прогнозируя, что цена на сырую нефть, которая выросла вдвое в этом году, скоро поднимется еще на одну пятую, а цена на нефть марки Brent достигнет 100 долларов за баррель. Если посмотреть на предыдущие изменения цен, такое повышение стоимости сырья может привести к увеличению цен на топливо на автозаправочных станциях как минимум еще на 10 центов. Читать далее…
На четверговом заседании правительство Эстонии приняло решение, что с 1 января 2023 года базовая часть пенсии и размер народной пенсии будут увеличены на 20 евро. Читать далее...
Фьючерсные цены на газ в Европе в среду достигали рекордных 1937 долларов за тысячу кубометров, но затем резко упали после слов президента России Владимира Путина, который предложил «Газпрому» подумать об увеличении предложения российского газа на европейском рынке. Читать далее…
Государственная оперативная медицинская комиссия в четверг постановила объявить в системе здравоохранения Латвии чрезвычайную ситуацию, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс. Чрезвычайная ситуация означает, что лечебные учреждения имеют право свободнее распоряжаться своими ресурсами, чтобы оказывать помощь и пациентам с Covid-19, и другим пациентам, находящимся в тяжелом состоянии. Читать далее…
Утро среды началось с очень печальной новости. В 18 лет ушла из жизни юная эстонская актриса Лийса Коппель. «Все, что она делала, делала от души», - говорит мать Лийсы. Читать далее...