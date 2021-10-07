Картина дня: дебаты кандидатов в мэры Таллинна, спад темпов вакцинации и расходы президента Кальюлайд

Помощь жителям Донбасса, борьба за эстонскую школу и политика в соцсетях: чем известны в Нарве кандидаты от EKRE?

Придя в Нарву весной этого года, Консервативная народная партия Эстонии начала не на пустом месте - наиболее известные ее кандидаты на муниципальных выборах и раньше занимались общественной деятельностью. Rus.Postimees рассказывает, чем они были известны в Нарве. А сами они рассказывают, как партия, члены которой ранее прославились оскорбительными заявлениями в адрес русских, сумела пустить корни в самом русскоязычном городе Эстонии. Читать далее…

EKRE - лидер: если надеть фрачную пару на осьминога…

Когда в 2019-м народные консерваторы заняли место среднего - по числу мандатов - партнера в коалиции, на фоне всеобщего шока диссонансом прозвучали немногочисленные, но исполненные надежды голоса экспертов, которые высказали смелое предположение: мол, став реально правящей, EKRE обретет респектабельность, перестанет фраппировать общество. Читать далее…

EKRE не пойдет в одну коалицию с Центристской партией

В предвыборной студии Postimees сошлись кандидаты на пост мэра Таллинна Михаил Кылварт, Кристен Михал и Мартин Хельме. Кандидаты на пост градоначальника от оппозиции хотят дистанцироваться от Центристской партии, несмотря на то, что видение будущего развития столицы у них во многом совпадает. Читать далее...

В аптеках начинается вакцинация от гриппа

Начиная с этой недели в 24 аптеках по всей Эстонии можно вакцинироваться от гриппа. Читать далее…

Коронавирус выявлен у 949 жителей Эстонии, четверо скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6387 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 949. Четверо скончались. Читать далее…

ПРОГНОЗ 〉 При нынешних темпах вакцинации к ноябрю желающих получить прививку не останется

По данным Министерства социальных дел, цель государства состоит в том, чтобы к концу октября как минимум 70 процентов взрослого населения страны получили хотя бы одну дозу вакцины. Однако уровень вакцинации настолько низок, что сравним с тем временем, когда производители вакцин испытывали трудности с производством и поставками. Читать далее...

Каллас о бюджете канцелярии президента: не очень красиво, что запланированные на год деньги потрачены за девять месяцев

Канцелярия президента еще официально не запрашивала у правительства дополнительные средства, но, по словам премьер-министра Каи Каллас, ситуация сложилась не очень красивая. Читать далее...

Судебное следствие по делу об убийстве на Ляэнемере-теэ практически завершено

В процессе по делу об убийстве у бара на таллиннской улице Ляэнемере-теэ подошли к завершению судебного следствия. Уже допрошены потерпевшие, все свидетели и обвиняемые. Суд должен перейти к прениям сторон. Читать далее...

Цены на такси в Таллинне скачут как бешеный сайгак