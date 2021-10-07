Опрос: сколько участников II пенсионной ступени вложили деньги в недвижимость

Результаты, полученные в середине сентября, показывают, что 84,2% опрошенных планируют продолжить участие во II пенсионной ступени. Однако 2,5% тех, кто все еще копит свои пенсионные деньги во II ступени, планируют все-таки снять деньги, 2% планируют инвестировать их через инвестиционный счет, а 11,3% еще не имеют четкого представления о своих планах на будущее.

На картинке наглядно изображено, как распорядятся со своими накоплениями владельцы счетов во II пенсионной ступени.

Зеленый: я продолжаю накопления, ничего не изменилось. Красный: покину ступень и заберу деньги. Синий: не буду участвовать во II ступени, продолжу инвестировать через инвестиционный счет. Черный: не могу сказать, нет определенной позиции.