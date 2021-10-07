Опрос: сколько участников II пенсионной ступени вложили деньги в недвижимость
По данным проведенного Kantar Emor мониторинга сентябрьской пенсионной реформы, более 80% участников II пенсионной ступени планируют и дальше делать там накопления.
По данным проведенного Kantar Emor мониторинга сентябрьской пенсионной реформы, более 80% участников II пенсионной ступени планируют и дальше делать там накопления.
Результаты, полученные в середине сентября, показывают, что 84,2% опрошенных планируют продолжить участие во II пенсионной ступени. Однако 2,5% тех, кто все еще копит свои пенсионные деньги во II ступени, планируют все-таки снять деньги, 2% планируют инвестировать их через инвестиционный счет, а 11,3% еще не имеют четкого представления о своих планах на будущее.
На картинке наглядно изображено, как распорядятся со своими накоплениями владельцы счетов во II пенсионной ступени.
Зеленый: я продолжаю накопления, ничего не изменилось.
Красный: покину ступень и заберу деньги.
Синий: не буду участвовать во II ступени, продолжу инвестировать через инвестиционный счет.
Черный: не могу сказать, нет определенной позиции.
Из тех, кто покинул II ступень и получил деньги в сентябре (15% всех респондентов), 55% планировали направить эти деньги на потребление (сделать крупную покупку, потратить на текущие расходы и т. д.). 30% планировали использовать деньги для погашения имеющихся кредитов, а 28% планировали положить на сберегательный счет или использовать как самофинансирование при покупке недвижимости.