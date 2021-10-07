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В пятницу сборная Эстонии в отборочном матче ЧМ сыграет против Беларуси

Игроки сборной Эстонии по футболу. ФОТО: Raul Mee

В пятницу, 8 октября, сборная Эстонии на столичной "А. Ле Кок Арене" сыграет с Беларусью в отборочном матче чемпионата мира-2022 по футболу.

Предыдущую встречу против белорусов сборная Эстонии проиграла - 2:4.

Из-за травм команде не помогут Рауно Саппинен, Мартин Миллер и Микаэль Лиландер.

Турнирная таблица: 1. Бельгия 16 очков (6 матчей), 2. Чехия 7 (5), 3. Уэльс 7 (4), 4. Беларусь 3 (5), 5. Эстония 1 (4).

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