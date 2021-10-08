Старейшина на обложке районной газеты вызвал негодование у избирателя

Уже в понедельник, 11 октября, в Эстонии начинается выборная неделя, кульминацией которой станет непосредственный день выборов в органы местных самоуправлений, 17 октября. Рекламы кандидатов становится все больше. Все больше и негодования.

«Мы получили газету района Мустамяэ. В этот раз она по большей части посвящeна предстоящим выборам. Но интересно другое, - обратил внимание читатель. - На первой же полосе во весь рост красуется наш старейшина района с призывом голосовать за него. Насколько я понимаю, газета выпускается управой района и это сильно попахивает использованием административного ресурса. Я не очень разбираюсь в избирательном законодательстве и хотел бы попросить Postimees разобраться, есть ли в этом нарушение».

Использование административного ресурса – это распространенная политическая практика. Практически каждое крупное и среднее самоуправление выпускает свое издание, в котором публикует новости о работе исполнительной и законодательной власти населенного пункта, мнения ведущих политиков и информацию о достижениях и планах. Чаще всего издания хвалят и публикуют политиков, находящихся у власти, что будоражит оппозицию, поскольку газеты содержатся исключительно за счет бюджета. В качестве примера можно привести споры вокруг городских изданий Нарвы, жалобы на скрытую политическую рекламу на тартуском телевидении, крупный скандал с Таллиннским ТВ.

Обычно настолько прямой политической рекламы, как это получилось с Лаури Лаатсом, политики стараются избегать. Кроме того, возник вопрос: а может ли издаваемое на бюджетные средства издание торговать рекламой? Руководитель по связям со СМИ Таллиннской городской управы Кристина Россман считает, что в данном случае никаких нарушений нет, поскольку Лаури Лаатс действовал по частной инициативе: «Он купил рекламу в Мустамяэской районной газете как частное лицо на основании утвержденного прейскуранта, как это может сделать любой предприниматель или частное лицо».

Как оказалось, решением Таллиннского горсобрания районные газеты действительно могут продавать рекламную площадь в своих газетах. Этим преимуществом Мустамяэская районная газета особенно не пользуется: если полистать последние газеты, можно найти по два-три-четыре объявления на весь номер. При этом газета выпускается тиражом в 32 000 экземпляров, выходит восемь-одиннадцать раз в году на двух языках и бесплатно попадает в почтовые ящики горожан. То есть, рекламы могло бы быть намного больше.

А вот более тиражные, также бесплатные и популярные у читателей газеты «Столица» и «Pealinn» продавать рекламу не могут.