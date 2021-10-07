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Накануне вручения Нобелевской премии мира аналитики и букмекеры называют своих фаворитов на ее получение. Среди претендентов - Алексей Навальный, Светлана Тихановская и Грета Тунберг.

На Нобелевскую премию мира, которую вручают 8 октября, множество претендентов - 329 кандидатов (234 человека; 95 организаций). Это третий показатель за всю историю премии, хотя он совсем ненамного больше, чем в прошлом году.

Среди фаворитов - Грета Тунберг, Алексей Навальный и Светлана Тихановская.

Главные претенденты

Безусловный фаворит у букмекеров - Всемирная организация здравоохранения. Номинацию ей принес проект COVAX, в котором участвует и "вакцинный альянс" Gavi.

Этот глобальный проект направлен на "обеспечение быстрого и справедливого доступа к вакцинам против Covid-19 для всех стран, независимо от уровня доходов" посредством оказания помощи в производстве и поставках.

К концу 2021 года по этому проекту предполагается поставить около двух миллиардов доз разных вакцин, в том числе более половины - в 92 страны с низким уровнем доходов.

Следующим в списке фаворитов идут "Репортеры без границ". Хенрик Урдал, директор Института исследования проблем мира в Осло, сказал в интервью агентству Рейтер: "[Возможное награждение] - это отзвук многочисленных дебатов о важности независимого освещения событий и борьбы с фальшивыми новостями для демократического управления".

Грета Тунберг. ФОТО: Getty Images

Примерно поровну букмекеры оценивают шансы Навального, Алексея Светланы Тихановской и Греты Тунберг. Хенрик Урдал высоко оценивает шансы Тихановской "как за ее конкретную роль в кампании за демократию в Беларуси, так и в качестве номинального лидера продемократического движения в Беларуси".

В списке возможных претендентов также фигурируют Джо Байден, Ангела Меркель и Билл Гейтс.

Свобода слова и климат

Однако не все согласны с тем, что ВОЗ получит награду. Дэн Смит, директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира, считает, что ВОЗ, которую бывший президент США Дональд Трамп обвинил в слишком тесных связях с Китаем, награду не получит, "потому что ее роль остается спорной." Что же касается вакцин, то, по его мнению, для этого существует Нобелевская премия по медицине.

"Свобода СМИ или выдающийся журналист (или и то и другое) могут стать хорошим выбором, - сказал Смит в интервью Си-эн-эн. - Но я бы поставил изменение климата выше этого из-за его актуальности".

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"Я полагаю, наиболее вероятной и очень желанной перспективой является вручение этой награды молодым активистам борьбы с изменением климата (включая Грету Тунберг, но только как одну из многих) со всего мира", - считает он.

Противоречивая премия

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия присуждается лицу или организации, "кто больше и лучше всех потрудился для укрепления братства между народами, для того, чтобы распустить или сократить действующие армии, или тому, кто способствовал проведению мирных переговоров".

Сама премия и некоторые ее лауреаты, тем не менее, не раз вызывали противоречивую реакцию. Из недавних примеров на ум приходит Аун Сан Су Чжи, многолетний лидер бирманской оппозиции и лауреат премии мира 1991 года, репутация которой после прихода к власти оказалась безнадежно подорвана в глазах западной общественности из-за жестокого обращения с представителями мусульманской народности рохинджа.

В 2019 году Аун Сан Су Чжи пришлось выступать в Международном суде ООН в Гааге и отвечать на обвинения в геноциде рохинджа. Тогда же появились призывы лишить ее статуса нобелевского лауреата - однако Нобелевскую премию нельзя отозвать. Присужденная однажды, она так и остается навсегда связанной с именем конкретного человека.

Другой пример - премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Его наградили премией в 2018 году за урегулирование конфликта с соседней Эритреей, а спустя два года в Эфиопии начался кровопролитный конфликт в Тыграе.

Чучело Аун Сан Су Чжи с нобелевской медалью. ФОТО: Getty Images

В 1994 году лидер Организации освобождения Палестины Ясир Арафат разделил Премию мира с премьер-министром Израиля Ицхаком Рабином и министром иностранных дел Израиля Шимоном Пересом. Один из членов норвежского Нобелевского комитета Каре Кристиансен подал в отставку в знак протеста против награждения Арафата.

В 2009 году, к явному удивлению наблюдателей, лауреатом премии мира стал Барак Обама, лишь незадолго до этого возглавивший Соединенные Штаты. Обаму наградили авансом, признав его "усилия по достижению мировой гармонии", а не конкретные достижения.