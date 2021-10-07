Министр Ааб: сжигание древесины в котлах поможет смягчить рост цен

"Правительство не может принять немедленных мер против быстрого роста цен, потому что это глобальное явление в связи с быстрым восстановлением после коронакризиса, однако сжигание в котлах малоценной древесины может временно снизить давление на цены на энергоносители", - заявил на пресс-конференции в четверг министр государственного управления страны Яак Ааб.

"Еще одним правильным решением было то, что мы все еще не остановили сланцевые котлы, иначе у нас были бы серьезные проблемы этой зимой. Мы оставили их в резерве, и, вероятно, они будут работать этой зимой", - считает министр.

По его словам, правительство продолжит поиск различных мер снижения нагрузки на цены на энергоносители и "они обязательно будут учтены при рассмотрении бюджета".

"Мы пока не можем сказать здесь и сейчас уже обо всем, но мы продолжим эти поиски, обязательно постараемся найти эти места в рамках бюджетной процедуры", - сказал Ааб.

Сланцевая промышленность оказывает серьезное воздействие на окружающую среду Эстонии. В 2012 году она производила 70% обычных отходов республики, 82% опасных отходов и более 70% выбросов парниковых газов. Закрытые и действующие сланцевые шахты занимают около 1% территории Эстонии.