Финляндия прекращает вводить вакцину Moderna мужчинам младше 30 лет
Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии THL обновило свои инструкции по поводу вакцинации от коронавируса препаратом компании Moderna.
Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии THL обновило свои инструкции по поводу вакцинации от коронавируса препаратом компании Moderna.
THL заявило, что в качестве меры предосторожности вакциной этого изготовителя не рекомендуется прививать мальчиков и мужчин младше 30 лет. Их пока следует вакцинировать препаратом Pfizer-BionTech.
У лиц мужского пола в возрасте младше 30 лет, получивших вакцину Moderna, немного повышен риск развития миокардита, то есть воспаления сердечной мышцы.
"Большинство случаев миокардита проходят довольно быстро и в легкой форме; достаточно пары дней наблюдения врача", – говорит руководитель отдела безопасности здоровья THL Мика Салминен.
Риск возрастает, в особенности, после второй прививки, поэтому молодым людям, получившим первую дозу вакцины Moderna, рекомендуют прививаться во второй раз препаратом Pfizer-BionTech.