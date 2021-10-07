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Финляндия прекращает вводить вакцину Moderna мужчинам младше 30 лет

COVID-i vastu vaktsineerimine aitab vähendada haigus- ning surmajuhtumeid, kaitsta riskirühmi ja ohjeldada koroonaviiruse levikut. ФОТО: Jüri Looring

Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии THL обновило свои инструкции по поводу вакцинации от коронавируса препаратом компании Moderna.

THL заявило, что в качестве меры предосторожности вакциной этого изготовителя не рекомендуется прививать мальчиков и мужчин младше 30 лет. Их пока следует вакцинировать препаратом Pfizer-BionTech.

У лиц мужского пола в возрасте младше 30 лет, получивших вакцину Moderna, немного повышен риск развития миокардита, то есть воспаления сердечной мышцы.

"Большинство случаев миокардита проходят довольно быстро и в легкой форме; достаточно пары дней наблюдения врача", – говорит руководитель отдела безопасности здоровья THL Мика Салминен.

Риск возрастает, в особенности, после второй прививки, поэтому молодым людям, получившим первую дозу вакцины Moderna, рекомендуют прививаться во второй раз препаратом Pfizer-BionTech.

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