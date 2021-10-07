Финляндия прекращает вводить вакцину Moderna мужчинам младше 30 лет

THL заявило, что в качестве меры предосторожности вакциной этого изготовителя не рекомендуется прививать мальчиков и мужчин младше 30 лет. Их пока следует вакцинировать препаратом Pfizer-BionTech.

У лиц мужского пола в возрасте младше 30 лет, получивших вакцину Moderna, немного повышен риск развития миокардита, то есть воспаления сердечной мышцы.

"Большинство случаев миокардита проходят довольно быстро и в легкой форме; достаточно пары дней наблюдения врача", – говорит руководитель отдела безопасности здоровья THL Мика Салминен.