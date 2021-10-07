Под Токио произошло мощное землетрясение, 19 человек пострадали

Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг залегал на глубине 80 км. Угроза цунами после сильного землетрясения в японской столице отсутствует, однако могут возникнуть повторные толчки.

Пострадали 19 человек: трое - при сходе с рельсов нескольких вагонов поезда в Токио, остальные получили травмы различной степени тяжести, в основном при падении.