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Под Токио произошло мощное землетрясение, 19 человек пострадали

Япония. ФОТО: vabariigi kantselei

Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в четверг рядом с японской столицей. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг залегал на глубине 80 км. Угроза цунами после сильного землетрясения в японской столице отсутствует, однако могут возникнуть повторные толчки.

Пострадали 19 человек: трое - при сходе с рельсов нескольких вагонов поезда в Токио, остальные получили травмы различной степени тяжести, в основном при падении.

Из-за землетрясения полностью остановлено движение метро, а также скоростных экспрессов "синкансэн". Аэропорт Нарита работает в штатном режиме. Еще один аэропорт Ханэда закрыл взлетно-посадочные полосы для проверки безопасности. Вылетов в это время уже не запланировано. При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды создан экстренный штаб по сбору информации.

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