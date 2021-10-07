Европарламент требует ввести пятый пакет санкций против белорусского режима

Евросоюзу следует изменить подход к санкциям в отношении Беларуси, считает Европарламент. Об этом говорится в резолюции "О ситуации в Беларуси после одного года протестов и их насильственного подавления". Евродепутаты приняли ее в четверг, 7 октября 2021 года, на пленарном заседании в Страсбурге. За документ проголосовали 506 парламентариев, 29 - высказались против, еще 139 - воздержались, сообщает корреспондент DW.

Евродепутаты призывают усилить санкции против Лукашенко

"Европарламент настойчиво рекомендует Европейскому совету на своем следующем заседании 21-22 октября 2021 года согласовать всеобъемлющий и стратегический подход к санкциям против белорусского режима", - отмечается в резолюции. Он должен "включать переход от пошагового к более решительному санкционному подходу", говорится в документе.

Также евродепутаты настаивают на том, что Совету ЕС следует принять пятый пакет санкций с "крайней степенью срочности". Новые ограничительные меры должны быть сосредоточены на лицах и организациях, вовлеченных в репрессии в Беларуси, а также причастных к незаконному перемещению людей через границы, отмечается в резолюции. Напомним, что четвертый пакет санкций ЕС ввел в июне, а в сентябре стало известно о подготовке пятого пакета.

В Европарламенте сожалеют о том, чтоэкономические санкции, введенные Евросоюзом, оказали "только частичный эффект на режим Лукашенко" и не повлияли существенно на "такие важные секторы, как калий и нефтепродукты". Поэтому евродепутаты призвали ЕС "усилить адресные экономические санкции с акцентом на ключевые секторы экономики Беларуси, а также государственные и частные предприятия, поддерживающие и финансирующие режим Лукашенко". В частности, резолюция предлагает ввести ограничительные меры в отношении черной металлургии, производства или обработки дерева, химической промышленности, а также все государственные банки и ключевые компании, например, "Беларуськалий" и "Белтелеком".

В Европарламенте помнят о Бабарико, Колесниковой и Знаке

В своей резолюции евродепутаты в очередной раз осудили "репрессии, пытки и жестокое обращение с мирными белорусами", а также высказали солидарность с народом Беларуси и "мирными протестующими". Несколько страниц резолюции заняло фактическое перечисление репрессий и нарушений прав человека, совершаемых властями страны.

В частности, Европарламент напомнил, что почти 40 тысяч белорусов задерживались за протесты против режима, более 720 из них являются сейчас политическими заключенными. Против протестующих и активистов открыли более 4600 уголовных дел, тогда как ни одного дела не было заведено на тех, кто участвовал в репрессиях, говорится в резолюции. Там отметили и то, что суды в Беларуси уже вынесли более 120 "несправедливых и необоснованных приговоров в политически мотивированных процессах, часто проводимых за закрытыми дверями и без соблюдения надлежащих правовых процедур". В пример приводятся судебные приговоры Виктору Бабарико, Марии Колесниковой и Максиму Знаку.

Расследование преступлений режима Лукашенко