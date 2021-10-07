Сжатый газ на заправках Эстонии с лета подорожал на 70%
Цены на сжатый газ (CNG) на автозаправочных станциях в Эстонии с лета выросли с 90 центов до 1,5 евро за килограмм топлива.
Цены на сжатый газ (CNG) на автозаправочных станциях в Эстонии с лета выросли с 90 центов до 1,5 евро за килограмм топлива.
Летом текущего года автомобиль можно было заправить газом по цене 0,899 - 0,934 евро за килограмм, а к настоящему времени цены перешли в диапазон 1,47 - 1,51 евро, сообщил ERR член правления Alexela Тармо Кярсна.
По его словам, цены на CNG зависят от мировых цен на природный газ, которые за последние месяцы выросли в 2,5 раза. Дальнейший рост цен прогнозируется до весны.
"Рост цен может затормозить или повернуть вспять теплая зима, а также запуск газопровода Nord Stream 2", - отметил он.