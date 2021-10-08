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  • Выигравшая серебро ЧМ по борьбе Эпп Мяэ получит премию в размере 20 000 евро

Выигравшая серебро ЧМ по борьбе Эпп Мяэ получит премию в размере 20 000 евро

Эпп Мяэ. ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Эстонский олимпийский комитет намерен премировать ставшую на этой неделе серебряным призером чемпионата мира по борьбе эстонскую спортсменку Эпп Мяэ.

За серебряную медаль ее ждет премия в размере 20 000 евро, пишет ERR.

Тренерам спортсменки Ахто Раска и Максиму Молонову выплатят по 5000 евро.

Напомним, что в финале чемпионата мира в весовой категории до 76 кг Эпп Мяэ уступила американке Аделайн Грей, которая в шестой раз в карьере завоевала золотую медаль мирового первенства.

Ранее в этом году Эпп Мяэ стала чемпионкой Европы.

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