Выигравшая серебро ЧМ по борьбе Эпп Мяэ получит премию в размере 20 000 евро
Эстонский олимпийский комитет намерен премировать ставшую на этой неделе серебряным призером чемпионата мира по борьбе эстонскую спортсменку Эпп Мяэ.
Эстонский олимпийский комитет намерен премировать ставшую на этой неделе серебряным призером чемпионата мира по борьбе эстонскую спортсменку Эпп Мяэ.
За серебряную медаль ее ждет премия в размере 20 000 евро, пишет ERR.
Тренерам спортсменки Ахто Раска и Максиму Молонову выплатят по 5000 евро.
Напомним, что в финале чемпионата мира в весовой категории до 76 кг Эпп Мяэ уступила американке Аделайн Грей, которая в шестой раз в карьере завоевала золотую медаль мирового первенства.
Ранее в этом году Эпп Мяэ стала чемпионкой Европы.