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В Lidl назвали возможные сроки открытия магазинов в Эстонии

Открытие Lidl в Латвии. ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Крупнейшая сеть розничной торговли в Европе Lidl по-прежнему не называет дату открытия своих магазинов в Эстонии, но обещает, что это произойдет совсем скоро.

Накануне первые 15 магазинов сети были открыты в 10 городах Латвии, в том числе в Риге, пишет ERR.

В Риге расположен и логистический центр предприятия, откуда товары также будут доставляться в эстонские магазины. В свой выход на рынок Латвии предприятие инвестировало 200 млн евро, поучаствовав и в создании примерно 2000 новых рабочих мест.

Начать работу в Эстонии Lidl обещает в ближайшие месяцы.

"На каждом рынке есть свои вызовы. Мы открыли свои магазины в Литве в 2016 году. И это был очень успешный выход на тамошний рынок. Мы извлекли уроки из этого и сейчас открываем собственную сеть магазинов в Латвии. Через несколько месяцев мы также будем представлены на эстонском рынке", - сказал руководитель Lidl в Латвии и Эстонии Якоб Йозефсон.

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