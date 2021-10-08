Пт, 8.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Страны Балтии поддерживают высокую заражаемость в ЕС

21 000 человек до сих пор ждут планового лечения. ФОТО: Mihkel Maripuu

Эстония, Латвия и Литва со своими показателями распространения коронавируса шагают в одном строю: при низкой вакцинированности мы находимся в ЕС в десятке освистанных, пишет Postimees.

Член научного совета, профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер сказала Postimees, что по числу новых случаев Эстонию в ЕС опережают лишь пять стран: Латвия, Литва, Сербия, Черногория и Румыния. «По смертям от ковида нас опережают такие страны, как Болгария и Босния и Герциговина», - добавила она. Например, в Литве на миллион жителей смертей от ковида в два раза больше, чем у нас.

На вопрос, почему, например, в Дании ситуация лучше, чем в Эстонии, Фишер ответила, что Дания делала в несколько раз больше тестов, а потому быстрее находила инфекционно опасных людей: «В Литве общий уровень вакцинированности намного выше, чем у нас, но процент вакцинированности среди пожилых людей сравним с нашим».

Стоит ли Эстонии ждать серьезного коронакризиса и большой госпитализации пожилых людей? «Точно сказать не могу, но невакцинированных пожилых людей у нас много, а Дельта-штамм заражает очень легко», - ответила ученая.

Член научного совета, профессор прикладной вирусологии Андрес Меритс добавил, что, хотя страны Восточной Европы, Украина, Белоруссия и Россия находятся в худшем ковидном положении, чем Эстония, нас это никак не утешает. По его словам, сейчас мы находится в числе передовых в ЕС по нескольким причинам. Во-первых, с прежними волнами мы справились сравнительно неплохо, но есть у нас, по сравнению с другими европейскими странами, умерли не так много человек. А во-вторых, до сих пор мы не самым лучшим образом справлялись с вакцинацией.

Связано ли то, что мы по своим коронапоказателям входит в десятку лидеров в ЕС, с тем, что во многих странах третья полна прошла еще летом? На это Меритс ответил, что в других странах, конечно, были вспышки, но у них уже вакцинировано приличное количество пожилых людей, поэтому в этих странах вспышка утихает при малом количестве жертв. По его словам, вспышка коронавируса, конечно, утихнет и у нас, но какую цену обществу придется за это заплатить? Третья волна коронавируса или последствия этой волны ударила по многим людям, отметил Меритс и добавил, что до сих пор 21 000 человек ждут планового лечения, которое было отложено во время предыдущих волн.

К ограничениям Мертс относится с сомнением: «Я не уверен, есть ли смысл в коронаограничениях, когда это касается исключения жертв, - сказал ученый. – Дважды у нас получалось ограничениями успешно подавить вирус. Но вирус не исчезает, и если мы не исправим вакцинацию, то все повторится, и будет повторяться, пока большая часть жителей Эстонии тяжело не переболеет ковидом».

На вчерашней пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) отметила, что ситуация с вакцинацией постепенно усложняется, хотя медицинские работники сейчас напрямую звонят людям, объясняют и отвечают на вопросы: «Мы должны посмотреть правде в глаза: мы находимся в группе стран Восточной Европы, хотя хотели быть среди Северных стран».

По словам Каллас, она говорила с коллегами из других стран и выясняла, например, у премьер-министров Дании, Бельгии, Швеции и Финляндии, как они смогли достичь такого высокого уровня вакцинации? Поддержка вакцинации в этих странах больше, о ее необходимости говорит и политическая оппозиция. «У нас такого нет», - отметила премьер-министр и добавила, что премьер-министр Испании сказал ей, что поскольку у них были введены крайне жесткие ограничения, люди делают все от себя зависящее, чтобы этого не повторилось.

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) подчеркнула, что правительство хочет избежать ограничений: «Но если мы увидим, что ситуация с вирусом ухудшилась, невакцинированных людей могут ожидать более жесткие ограничения, чем вакцинированных».

Танель Кийк: вакцинированность пожилых отличает нас от Латвии

Министр здравоохранения и труда Танель Кийк (Центристская партия) говорит, что разные ходы применяются все время: сначала вакцинировали работников здравоохранения и передовой и клиентов домов попечения, после семейные врачи занимались пожилыми людьми, а далее открыли центры вакцинации и дигирегистратуру, к которым добавились вакцинационные автобусы и скорая помощь: «Мы наняли координаторов вакцинации, вакцинируем в аптеках и в школах, а также на рабочих местах. Если бы мы остались только на дигирегистратуре, то не имели бы сейчас нынешних цифр».

«Охват пожилых в плохом смысле отличает нас от Северных стран, но мы опережаем Латвию. Настал момент, когда каждый человек может пойти вакцинироваться», - сказал Кийк.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back