Страны Балтии поддерживают высокую заражаемость в ЕС

По словам Каллас, она говорила с коллегами из других стран и выясняла, например, у премьер-министров Дании, Бельгии, Швеции и Финляндии, как они смогли достичь такого высокого уровня вакцинации? Поддержка вакцинации в этих странах больше, о ее необходимости говорит и политическая оппозиция. «У нас такого нет», - отметила премьер-министр и добавила, что премьер-министр Испании сказал ей, что поскольку у них были введены крайне жесткие ограничения, люди делают все от себя зависящее, чтобы этого не повторилось.

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) подчеркнула, что правительство хочет избежать ограничений: «Но если мы увидим, что ситуация с вирусом ухудшилась, невакцинированных людей могут ожидать более жесткие ограничения, чем вакцинированных».

Танель Кийк: вакцинированность пожилых отличает нас от Латвии

Министр здравоохранения и труда Танель Кийк (Центристская партия) говорит, что разные ходы применяются все время: сначала вакцинировали работников здравоохранения и передовой и клиентов домов попечения, после семейные врачи занимались пожилыми людьми, а далее открыли центры вакцинации и дигирегистратуру, к которым добавились вакцинационные автобусы и скорая помощь: «Мы наняли координаторов вакцинации, вакцинируем в аптеках и в школах, а также на рабочих местах. Если бы мы остались только на дигирегистратуре, то не имели бы сейчас нынешних цифр».

«Охват пожилых в плохом смысле отличает нас от Северных стран, но мы опережаем Латвию. Настал момент, когда каждый человек может пойти вакцинироваться», - сказал Кийк.