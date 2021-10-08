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Фото ⟩ Рядом с Таллинном продается хутор с большим красивым домом

ФОТО: KV.EE

В деревне Туула Харьюского уезда продается хутор Каазику, удостоенный титула самого красивого дома Эстонии, передает Kodustiil.

Этот выставленный на продажу хутор стал в 2001 году обладателем титула самого красивого дома Эстонии - Eesti kauneim kodu. Дом площадью 424,5 м2 построен в 1994 году, находится в очень хорошем состоянии и идеально подходит для нескольких семей. 

ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома расположены гостиная, кухня, баня, туалет и гараж. На втором этаже две общих комнаты, спальня, кабинет, туалет-душевая и кухня.

ФОТО: KV.EE

На третьем этаже отмеченного наградами дома находятся пять спален, туалет и душевая. В двух спальнях есть просторные гардеробные. Уединенный участок, окруженный высокими деревьями, находится вдали от шума и суеты.

ФОТО: KV.EE

С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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