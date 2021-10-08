За сутки в Эстонии прибавилось 954 зараженных

Среди новых заразившихся 607 человек не были вакцинированы, а 347 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 8 октября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 204 человека. Всего в больницах находится 248 пациентов с коронавирусом, из них 167 человек (67,3%) не были вакцинированы, у 81 человека (32,7%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 38 новых историй болезни. Скончались четыре человека с коронавирусом: 70-летний мужчина, 82-летний мужчина, 83-летняя женщина и 93-летняя женщина.

За сутки ввели 1939 доз вакцины, в общей сложности было введено 1 383 504 дозы. Среди совершеннолетних как минимум одной дозой вакцины привиты 67,4%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).