На следующей неделе в Маарду можно будет вакцинироваться в автобусе Confido

Вакцинационный автобус будет принимать желающих сделать прививку с 11:00 до 19:00 в следующих местах:

Вакцинироваться можно препаратами Pfizer/BioNTech (Comirnaty) или Moderna (Spikevax). Обе вакцины имеют две дозы и вторую дозу можно будет также получить в Маарду (точную информацию каждый получит после вакцинации).

· Рекомендуемый интервал между двумя вакцинами Pfizer/BioNTech составляет шесть недель, максимального уровня защита достигает через семь дней после второй дозы.

· Рекомендуемый интервал между двумя вакцинами Moderna (Spikevax) составляет пять недель, максимального уровня защита достигает через 14 дней после второй дозы.

При наличии вакцины Janssen можно будет вакцинироваться и этим препаратом.

Важно помнить:

· Вакцинироваться могут дети с 12 лет, необходимо письменное согласие родителей.

· Вакцинация бесплатна для всех, в том числе для людей, не имеющих медстраховки.

· Вакцинационный автобус Confido приглашает также работающих, учащихся и живущих в Эстонии иностранцев.

· Предварительная регистрация не нужна.