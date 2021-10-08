В Маарду можно будет вакцинироваться в автобусе Confido
С 12 по 17 октября в Маарду в сотрудничестве с Confido Meditsiinikeskus в очередной раз пройдет мобильная вакцинация.
С 12 по 17 октября в Маарду в сотрудничестве с Confido Meditsiinikeskus в очередной раз пройдет мобильная вакцинация.
Вакцинационный автобус будет принимать желающих сделать прививку с 11:00 до 19:00 в следующих местах:
12 октября с 11-19:00 Muuga Maxima (Альтметса, 1)
13 октября с 11-19:00 Muuga Maxima
14 октября с 11-19:00 Muuga Maxima
15 октября с 11-19:00 Maardu Rahvamaja (Карьяэри, 4)
16 октября с 11-19:00 Maardu Rahvamaja
17 октября с 11-19:00 Maardu Rahvamaja
Вакцинироваться можно препаратами Pfizer/BioNTech (Comirnaty) или Moderna (Spikevax). Обе вакцины имеют две дозы и вторую дозу можно будет также получить в Маарду (точную информацию каждый получит после вакцинации).
· Рекомендуемый интервал между двумя вакцинами Pfizer/BioNTech составляет шесть недель, максимального уровня защита достигает через семь дней после второй дозы.
· Рекомендуемый интервал между двумя вакцинами Moderna (Spikevax) составляет пять недель, максимального уровня защита достигает через 14 дней после второй дозы.
При наличии вакцины Janssen можно будет вакцинироваться и этим препаратом.
· Вакцинироваться могут дети с 12 лет, необходимо письменное согласие родителей.
· Вакцинация бесплатна для всех, в том числе для людей, не имеющих медстраховки.
· Вакцинационный автобус Confido приглашает также работающих, учащихся и живущих в Эстонии иностранцев.
· Предварительная регистрация не нужна.
NB! Возьмите с собой ИД-карту.
При наличии высокой температуры или симптомов ОРЗ просим не приходить на вакцинацию.
С вопросами по вакцинации можно обратиться к своему семейному врачу или на телефонную линию семейных врачей по тел 1220. Также можно задать вопросы на телефон Confido 1300 или государственную инфолинию по вакцинации 1247.