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  • В Маарду можно будет вакцинироваться в автобусе Confido

В Маарду можно будет вакцинироваться в автобусе Confido

Медицинский центр Confido. ФОТО: Konstantin Sednev

С 12 по 17 октября в Маарду в сотрудничестве с Confido Meditsiinikeskus в очередной раз пройдет мобильная вакцинация.

Вакцинационный автобус будет принимать желающих сделать прививку с 11:00 до 19:00 в следующих местах:

12 октября с 11-19:00 Muuga Maxima (Альтметса, 1)

13 октября с 11-19:00 Muuga Maxima

14 октября с 11-19:00 Muuga Maxima

15 октября с 11-19:00 Maardu Rahvamaja (Карьяэри, 4)

16 октября с 11-19:00 Maardu Rahvamaja

17 октября с 11-19:00 Maardu Rahvamaja

Вакцинироваться можно препаратами Pfizer/BioNTech (Comirnaty) или Moderna (Spikevax). Обе вакцины имеют две дозы и вторую дозу можно будет также получить в Маарду (точную информацию каждый получит после вакцинации).

· Рекомендуемый интервал между двумя вакцинами Pfizer/BioNTech составляет шесть недель, максимального уровня защита достигает через семь дней после второй дозы.

· Рекомендуемый интервал между двумя вакцинами Moderna (Spikevax) составляет пять недель, максимального уровня защита достигает через 14 дней после второй дозы.

При наличии вакцины Janssen можно будет вакцинироваться и этим препаратом.

Важно помнить:

· Вакцинироваться могут дети с 12 лет, необходимо письменное согласие родителей.

· Вакцинация бесплатна для всех, в том числе для людей, не имеющих медстраховки.

· Вакцинационный автобус Confido приглашает также работающих, учащихся и живущих в Эстонии иностранцев.

· Предварительная регистрация не нужна.

NB! Возьмите с собой ИД-карту.

При наличии высокой температуры или симптомов ОРЗ просим не приходить на вакцинацию.

С вопросами по вакцинации можно обратиться к своему семейному врачу или на телефонную линию семейных врачей по тел 1220. Также можно задать вопросы на телефон Confido 1300 или государственную инфолинию по вакцинации 1247.

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