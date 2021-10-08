К концу года будет построен новый стадион в Тарту.

К концу года будет построен новый стадион в Тарту. ФОТО: Margit Aule, Kaos Arhitektid OÜ

Выполнение предвыборного обещания Центристской партии за счет бюджета Министерства культуры вызвало немалую путаницу. Руководители местных органов власти не понимают, на каких основаниях государство строит футбольные холлы и доберется ли очередь когда-то и до них, пишет Postimees.

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Выборы 2019 года. Центристская партия решила, что 20 000 юных футболистов, но прежде всего - их родители, являются достаточно важной группой избирателей, чтобы разложить для них приманку. Хотя председатель партии Юри Ратас больше известен как баскетболист, центристы дают обещание построить крытый футбольный зал в каждом уезде Эстонии.