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Министерство культуры раздает миллионы на футбол на невнятных основаниях
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К концу года будет построен новый стадион в Тарту.
Выполнение предвыборного обещания Центристской партии за счет бюджета Министерства культуры вызвало немалую путаницу. Руководители местных органов власти не понимают, на каких основаниях государство строит футбольные холлы и доберется ли очередь когда-то и до них, пишет Postimees.
Выборы 2019 года. Центристская партия решила, что 20 000 юных футболистов, но прежде всего - их родители, являются достаточно важной группой избирателей, чтобы разложить для них приманку. Хотя председатель партии Юри Ратас больше известен как баскетболист, центристы дают обещание построить крытый футбольный зал в каждом уезде Эстонии.