Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков дал Би-би-си первое интервью после своей отставки и последнее в кабинете главы украинского парламента. ФОТО: Би-Би-Си

Дмитрий Разумков - один из ключевых членов команды Владимира Зеленского, его бывший политтехнолог, бывший, по мнению ряда украинских экспертов, «политическим альтер эго» украинского лидера, отправлен в отставку с поста главы Верховной рады.

Сам Зеленский и представители его партии «Слуга народа» объясняют это тем, что Разумков «перестал быть членом президентской команды».

Разумков утверждает, что причиной отставки стала его принципиальная позиция по ряду принципиальных для власти вопросов и стремление придерживаться закона в их решении.

В интервью Би-би-си - первом в качестве уже бывшего спикера украинского парламента - Дмитрий Разумков заявляет о своем переходе в оппозицию, намекает на скорое создание собственной партии и делится опасениями по поводу роста авторитарных тенденций на Украине.

Кто такой Дмитрий Разумков

В разговоре с Би-би-си Дмитрий Разумков легко вспоминает день, когда он присоединился к команде Зеленского: 9 октября 2018 года, за два с половиной месяца до того, как самый известный украинский комик в новогоднюю ночь заявит о своем намерении баллотироваться в президенты.

Отцом будущего спикера Рады был Александр Разумков, которого называли одним из лучших политических аналитиков Украины 90-х годов. В 1994-1995 годах он был первым помощником только что избранного президента Леонида Кучмы, позже - заместителем секретаря совета безопасности. В 1999 году Александр Разумков умер после тяжелой болезни. Мать Дмитрия Разумкова - актриса киевского Театра русской драмы Наталья Кудря.

Больше о Дмитрии Разумкове читайте здесь: Человек Зеленского возглавит Верховную раду Украины. Кто он?

Разумков-младший окончил Киевский институт международных отношений и Университет государственной налоговой службы, а с 2014 года профессионально занимался политическими технологиями и политическим консалтингом.

Он рассказывал, что собеседование в штабе Зеленского было необычным: больше говорил не он, а сам Зеленский рассказывал ему, каким хочет видеть государство своей мечты.

Разумков Зеленский ФОТО: Getty Images

«Уже через два часа собеседования я готов был стать частью этой команды», - говорил Разумков.

И он стал ключевым членом «дрим тим» (команды мечты), как позже назовет ядро своих «старых» сотрудников Владимир Зеленский.

Новоиспеченный кандидат в президенты чувствовал себя на серьезных политических эфирах и в ходе интервью профильным СМИ явно не в своей тарелке. В этой ситуации лицом Зеленского на многочисленных ток-шоу и вообще в общении с журналистами стал именно Разумков, которого подписывали то как «спикера штаба Зеленского», то как «консультанта кандидата в президенты Зеленского».

«Разумков стал альтер эго Зеленского, его отражением. За счет хорошей политической лексики, опыта в этом плане он научился четко воспроизводить то, что сам Зеленский не всегда формулирует для себя», - описывал роль Разумкова летом 2019 года политолог Владимир Фесенко.

После победы Зеленского на президентских выборах Разумков возглавил впопыхах создававшуюся партию «Слуга народа», повторявшую название сериала с Зеленским в роли учителя истории, волей судьбы ставшего президентом Украины. После того, как реальный глава государства распустил Верховную раду и объявил досрочные парламентские выборы, - возглавил избирательный список «Слуги народа».

Партия Зеленского триумфально победила на этих выборах и впервые в истории Украины сформировала единоличное парламентское большинство, а 35-летний Разумков стал главой Верховной рады.

«Я надеюсь, что мы действительно будем парламентом, который будет работать в интересах государства, несмотря на политические амбиции и личные интересы», - сказал он в короткой речи 29 августа 2019 года, сразу после избрания его спикером.

Спустя два с лишним года Разумков сходил с парламентской трибуны после того, как большинство депутатов проголосовали за его отставку. Обвинив его именно в пестовании своих политических амбиций, лоббировании личных интересов и в «политическом двурушничестве».

Подарок ко дню рождения

Би-би-си: Как вы для себя объясняете, почему вас все-таки уволили? И почему это случилось именно сейчас?

Дмитрий Разумков: (улыбается) Ну, завтра (8 октября - Ред.) у меня день рождения. Говорят, это мне подарок.

Би-би-си: И как вам?

Дмитрий Разумков: Нормальный подарок. Я люблю дешевые подарки.

Несмотря на то, что формальная процедура отзыва спикера Рады была инициирована всего лишь в конце прошлой недели, тучи над головой Дмитрия Разумкова сгущались уже очень давно.

Фактически сразу после своего избрания главой Верховной рады он выступил категорическим противником концепции так называемого «турборежима». Грубо говоря, речь шла о том, чтобы только что избранный парламент на волне всеобщего энтузиазма немедленно, без оглядки на процедуру, за один день принял более семи десятков законов, определенных Офисом президента как первоочередные. Если какие-то из них окажутся несовершенными - исправим на ходу, пересказывали позицию главного сторонника этого сценария, главы президентской администрации Андрея Богдана.

В феврале 2020 года Богдан покинул команду Зеленского, но память о строптивости спикера, по всей видимости, в офисе главы государства отложилась.

За последующие месяцы Разумков еще не раз показывал свое несогласие с политической линией украинской власти, которая формировалась в Офисе президента, а потом лишь доводилась в другие государственные органы.

В октябре 2020 года президент Зеленский инициировал «всеукраинский опрос» - так называемые «пять вопросов от президента». Опрос, вопросы которого касались, в частности, создания свободной экономической зоны в Донбассе и легализации медицинского каннабиса, имел неопределенный правовой статус и проходил в один день с местными выборами.

И вот пока президент вовсю вкладывался в раскрутку опроса, Разумков показательно игнорировал это мероприятие, заявляя журналистам: «Мне есть чем заняться, я еще поработаю сегодня».

Спустя месяц, когда Зеленский предложил распустить Конституционный суд Украины, Разумков показательно зарегистрировал собственный законопроект, которым предложил альтернативный выход из создавшегося тогда кризиса.

Зимой этого года Совет национальной безопасности и обороны, координационный орган при президенте Украины, начал на своих заседаниях вводить санкции против украинских физических и юридических лиц. Пожалуй, самыми известными жертвами СНБО стали информационные телеканалы 112, ZIK и Newsone, связываемые с известным пророссийским политиком, кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком (сам он эту связь отвергает). Их вещание было заблокировано немедленно после принятия Совбезом санкционных решений.

Чуть позже под санкции попали сам Медведчук и его супруга. Затем были обнародованы санкционные списки «контрабандистов» и «воров в законе». Дальше - санкции были введены против одного из самых популярных пророссийских информационных сайтов «Страна», что также привело к его блокировке на территории Украины.

Власть в лице самого Зеленского считала санкции вполне адекватным способом решения насущных проблем Украины. Разумков же не только не голосовал за эти решения Совбеза, но и жестко критиковал их.

Дмитрий Разумков: Для меня закон - это базовая вещь, нарушать которую нельзя. Мне не всегда нравится все то, написано в наших законах, но другого выхода кроме как выполнять, я для себя не вижу. Я никогда себе не позволю подстраивать закон под себя. Это неправильно. Вопрос же не в главе Верховной Рады, не в Дмитрии Разумкове или в ком-то другом. Вопрос в принципах - что это можно делать, а это нельзя.

Би-би-си: Президент нарушает эти принципы сейчас?

Дмитрий Разумков: Я неоднократно говорил коллегам, что считаю происходящее в СНБО не соответствующим действующему законодательству. Но этого не хотят слышать… Механизм санкций используют цивилизованные страны мира относительно тех, до кого они не могут дотянуться: против траждан других государств, которые к ним никогда не попадут. Против субъектов хозяйствования, замешанных в терроризме.

Но когда мы говорим о гражданах Украины, то какие тут санкции? Нужно брать человека, если он нарушил закон, то арестовывать, привлекать к суду, избирать меру пресечения - и все.

Летом между Разумковым и Зеленским пробежала еще одна черная кошка. Президент инициировал рассмотрение в Раде законопроекта об олигархах собственного авторства. Согласно этому документу, принимать решение о внесении человека в реестр олигархов должен был все тот же Совбез.

Разумков критиковал и положения этого закона, дающие Совбезу несвойственные ему функции, и способ его принятия, по оценкам многих наблюдателей, противоречащий регламенту Рады. Недоумение сторонников президента вызвало и направление Разумковым текста законопроекта на экспертизу в Венецианскую комиссию, которое, по их мнению, служило затягиванию парламентской процедуры и свидетельствовало о сотрудничестве Разумкова с олигархами.

Наконец последней каплей в тихом конфликте, развернувшемся на верхушке украинской политики, стало публичное напоминание Разумкова о том, что, выдвигаясь в президенты, Зеленский обещал, что будет возглавлять Украину только один пятилетний срок, и что обещания нужно выполнять.

Для Офиса президента, который, по слухам, сейчас занят поиском обоснования для повторного выдвижения Зеленского, такое заявление было сродни объявлению войны.

В прошлый четверг глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия взял в аппарате Верховной рады подписные листы, необходимые для запуска процедуры отзыва спикера. Именно отставка Разумкова была главной темой выездного заседания фракции в Трускавце - самого спикера на него не пригласили. За отставку вчерашнего первого номера списка партии депутатов агитировал сам Зеленский.

«У партии есть миллион вопросов к главе Верховной рады… Не как к главе Верховной рады, а как к человеку, который был делегирован командой и является частью этой команды. Мы все понимаем, что на сегодняшний день он не является членом команды, и он об этом говорит достаточно открыто», - заявил журналистам Владимир Зеленский.

«Мы знаем, где эти президенты»

«На каждый вопрос ко мне - а они (оппоненты - прим. ред.) говорили, что у них есть миллион вопросов к Разумкову, - я думаю, что нашел бы если не миллион, то 999999 ответов, и они были бы более аргументированными, чем вопросы… (Но) ответов никто слышать не хочет», - говорит в интервью Би-би-си Дмитрий Разумков.

На заседание фракции в Трускавце с участием президента Разумкова не пригласили. Его обращение к когда-то родной фракции с предложением встретиться и обсудить накопившиеся вопросы было проигнорировано.

В конце концов, дает понять Разумков, настоящие инициаторы его отставки - это не депутаты от «Слуги народы», а скорее президент Зеленский и его новое «альтер эго», глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Очень плохо, когда одна вертикаль власти начинает пожирать другую. Мы это видели, и это приводит к катастрофическим последствиям. Очень хочу, чтобы мы этого не увидели», - говорит Разумков в интервью Би-би-си.

Би-би-си: Сегодня с парламентской трибуны напомнили цитату вашего покойного отца, когда он уходил с поста первого помощника президента Леонида Кучмы. Она звучала так: «Президент устал слышать точку зрения, не совпадающую с его собственной. Если речь идет просто о человеке, то это не проблема, но если речь идет о президенте, то это проблема для государства». Вы видите какие-то параллели у нынешней ситуации и тогдашней?

Дмитрий Разумков: Вижу. Папе было примерно столько же лет сколько мне, когда он ушел с должности. И когда я стал главой Верховной рады, он плюс-минус в таком же возрасте стал первым помощником президента.

Би-би-си: А президент (Зеленский) устал слышать точку зрения, не совпадающую с его собственной?

Дмитрий Разумков: Я думаю, что да. И это плохо. Я - ничего личного к Владимиру Александровичу - думаю, что это плохо, потому что нужно слышать и критику. Критика должна быть адекватной и конструктивной, но критика помогает тебе двигаться вперед, исправлять допущенные тобой ошибки. (…)

Это плохая тенденция, потому что когда ты думаешь, что ты лучше всех, это приводит к негативным последствиям, в том числе и в плане демократии. В плане демократии это может привести к тому, что мы уже видели в своей истории, а я очень хочу, чтобы этого не произошло никогда.

Би-би-си: В одном из интервью 2019 года вы говорили, что на Украине не будет диктатуры из-за того, что Владимира Зеленского ограничивают его моральные качества, которых не было у его предшественников. Остаетесь ли вы на тех же позициях: что мораль ограничивает Владимира Зеленского, обладающего полной властью в стране?

Дмитрий Разумков: Знаете, мне кажется, что Банковая (улица в Киеве, на которой расположен Офис президента Украины - Ред.) - это какое-то проклятое место. Сюда кто ни попадает, оно очень сильно меняет людей. Это плохо.

Желательно, чтобы ты каким приходишь к власти, таким из нее и уходил.

Би-би-си: Узурпация власти президентом Зеленским возможна?

Дмитрий Разумков: Узурпация возможна кем угодно. Но допускать этого нельзя.

Би-би-си: Но смотрите, узурпация власти журналистом Би-би-си невозможна. А президентом Зеленским возможна?

Дмитрий Разумков: Президентом - возможна. В истории мы это видели, и мы знаем, где эти президенты.

(…)

Би-би-си: Что бы вы посоветовали президенту Зеленскому как его бывший политтехнолог?

Дмитрий Разумков: Думаю, что Владимир Александрович сегодня не захотел бы слушать мои советы. А если человек не хочет слушать советы, которые я высказывал раньше, то не стоит их давать.

Планы на будущее

В интервью Би-би-си Разумков, пожалуй, впервые называет себя оппозиционным политиком, и открыто говорит о намерении создать свою политическую партию.

«Вопрос не в партии как в структуре. Я буду собирать людей, которые придерживаются тех принципов, которые были (задекларированы Зеленским и партией "Слуга народа" - прим. ред.) в 2019 году. Чаще всего таким магнитом является партия», - признает он.

Нынешние электоральные показатели Дмитрия Разумкова сложно назвать внушительными. Его президентский рейтинг балансирует на грани статистической погрешности - это можно объяснить тем, что до последнего времени он ассоциировался с командой Владимира Зеленского, а его фамилия включалась даже не во все опросники социологических фирм.

Поэтому, вероятно, более показательным можно считать другие цифры. Августовский вопрос Центра Разумкова (центр назван в честь Разумкова-старшего) зафиксировал, что экс-спикер может похвастаться одним из самых высоких показателей узнаваемости в стране (не знают о нем всего 5,7% украинцев). А доверяет ему на 17% меньше, чем не доверяют: вроде бы цифры не впечатляют, но речь идет о самом высоком показателе баланса доверия в стране, а у того же Зеленского он составляет минус 28%.

Разумков ФОТО: Getty Images

На брифинге в парламенте в день своей отставки Разумков назвал себя сторонником «умеренного консерватизма», а в интервью Би-би-си заявил, что пока не придумал будущее название для своей партии. По его словам, к его будущему проекту может присоединиться «достаточно» депутатов, которые входят как во фракцию «Слуга народа», так и в другие парламентские политические силы.

Разумков не называет конкретных фамилий своих потенциальных соратников - возможно, из-за озвученной им самим информации о том, что по меньшей мере несколько десятков депутатов из президентской фракции за последние дни были приглашены в офис главы государства, где их настоятельно «убеждали» голосовать за отставку спикера.

«Аргументы были более чем жесткими. Не связанными с политической позицией. Абсолютно другого характера», - говорит он.

У Би-би-си нет возможности независимо подтвердить правдивость слов Разумкова.

Фактом остается то, что фракция «Слуга народа», формально обладающая большинством голосов в Верховной раде, не смогла бы отправить Разумкова в отставку исключительно своими силами. Кнопку «за» нажали лишь 215 членов фракции из 244, а недостающие голоса получили от "Батькивщины" Юлии Тимошенко и двух групп, состоящих из депутатов-мажоритарников.

В любом случае, в разговоре с Би-би-си Разумков убеждает, что люди готовы будут примкнуть к новой политической силе, которая будет соответствовать их запросу на исполнение озвученных в 2019 году обещаний, даже под угрозой репрессий.

Финансировать эту партию, убеждает он, будет местный бизнес, заинтересованный в установлении равных правил игры для всех.

Одновременно Разумков отвергает слухи о своих связях с самым богатым гражданином Украины, олигархом Ринатом Ахметовым: оппоненты экс-спикера обвиняли его в лоббизме интересов бизнесмена, а также обращали внимание на частые появления Разумкова в эфире принадлежащих ему телеканалов.

Разумков ФОТО: BBC

«Если мы говорим о Ринате Леонидовиче Ахметове, то я с этим бизнесменом не знаком, вообще… Если вы упоминаете телеканалы, связанные с ним, то за последние недели я действительно был там на многих эфирах, но и вопрос отставки главы Верховной рады довольно резонансный», - говорит он и подчеркивает, что буквально несколько месяцев назад отношение этих каналов к нему было подчеркнуто отрицательным, «и это не было связано с редакционной политикой».

Политологи, с которыми накануне интервью пообщалась Би-би-си, допускали, что из-за проблем с ресурсами, а также недостатка навыков публичного, «майданного» политика более выигрышным для Разумкова может стать вариант с присоединением к одной из существующих политических команд. В этой связи чаще всего называли экс-премьера Владимира Гройсмана и мэра Киева Виталия Кличко.

В разговоре с Би-би-си Дмитрий Разумков заявил, что не создает ни с одним из них общих политических проектов.

«Если говорить об идеях, которые я исповедую, то сегодня я не вижу партий, к которым я мог бы присоединиться», - добавил он.

Би-би-си: Вы пойдете на президентские выборы?

Дмитрий Разумков: Эксперты говорят: у нас в истории еще ни разу глава Верховной рады (баллотирующийся на президентских выборах - Ред.) не смог стать президентом. Сегодня Верховная рада это препятствие убрала. А дальше посмотрим. Начнутся президентские выборы - посмотрим.

Кто следующий?

В пятницу Верховная рада поддержала назначение на должность председателя парламента Руслана Стефанчука, ранее занимавшего пост первого вице-спикера. Именно его называли самым вероятным преемником Дмитрия Разумкова

Решение в пятницу поддержал 261 народный депутат.

46-летний Стефанчук - доктор юридических наук. Он познакомился с Владимиром Зеленским в середине 90-х, когда, еще в свои студенческие годы, был одним из лидеров хмельницкой команды КВН "Три толстяка".

«С 2002 года я пошел из КВН в науку, Владимир (Зеленский - Ред.) пошел путем шоу-бизнеса», - рассказывал он в интервью изданию LB.ua.

Стефанчук присоединился к команде Зеленского-политика в 2018 года, он считался куратором подготовки первоочередных законопроектов, принятие которых Зеленский анонсировал во время избирательной кампании. Позже Стефанчука называли идеологом строящейся партии «Слуга народа»: его заявление о том, что партия Зеленского будет иметь либертарианскую идеологию, стало сюрпризом для многих ее членов.

Стефанчук является сторонником максимально оперативного принятия нужных, по его мнению, стране законов, и именно он был исполнителем спорной процедуры принятия закона об олигархах, которую Дмитрий Разумков называет противозаконной.

Одна из последних инициатив Стефанчука - создание «троек»: рабочих групп, в каждую из которых должны входить представитель парламента, правительства и Офиса президента. «Тройки», по задумке, должны нарабатывать законопроекты, которые будут удовлетворять желания правительства, беспроблемно проходить через сессионный зал Рады и соответствовать избирательной программе президента.

Политологи, опрошенные Би-би-си, считают, что давние теплые отношения Стефанчука с Зеленским, а также отсутствие у вероятного будущего спикера личных политических амбиций приведут к тому, что новый глава парламента будет намного более чутким к пожеланиям президентского офиса и не станет вступать с ним в конфликты наподобие своего предшественника.

Би-би-си: Как вы думаете, каким спикером будет Руслан Стефанчук?

Дмитрий Разумков: Я не хочу думать, я хочу увидеть. (…) Я очень хочу, чтобы он, так же, как и я, соблюдал регламент и законы, и был непредвзятым ко всем политическим силам.

Би-би-си: За последние дни мы видели много…

Дмитрий Разумков: Если видели, то зачем спрашиваете? То, что происходило в последнее время, в частности, и рассмотрение закона об олигархах - я считаю, что это были грубые нарушения регламента.

Би-би-си: На прошлой неделе глава фракции «Слуга народа» допустил возможность возвращения парламента к «турборежиму». А опрошенные Би-би-си политологи считают, что при спикере Стефанчуке Верховная рада вполне может превратиться в то, что в России называют "бешеным принтером"…

Дмитрий Разумков: Я считаю, что уже не превратится. А если начнет превращаться, то мы потеряем Верховную раду.

Би-би-си: А что помешает ей превратиться?

Дмитрий Разумков: Сначала политики. Потом люди.

(…)

Би-би-си: Вы видите предпосылки для новой революции на Украине?

Дмитрий Разумков: Украина уже пережила много революций за короткий период своей независимости. Я бы хотел, чтобы мы все-таки шли путем эволюции.

Би-би-си: Наши желания - это одно, а предпосылки - или есть, или нет.