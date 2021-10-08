Skoda может полностью остановить производство до конца года

Причина – в нехватке электронных компонентов, которая привела к скоплению недоукомплектованных автомобилей: на сегодняшний день на складах марки в ожидании чипов простаивают более 50 тысяч экземпляров. В то же время клиентам приходится ждать новых машин месяцами, сообщает Motor.

По словам представителя дирекции предприятия Томаша Котеры, компания сосредоточит все силы на завершении сборки почти готовых автомобилей, чтобы «как можно скорее доставить их клиентам». Рабочие предприятий, которые отправятся в простой, будут получать 85 процентов от обычного оклада.

Ограничения производства Skoda, которые продлятся два с половиной месяца, станут самыми серьезными для автопрома всей Центральной Европы. По прогнозам экспертов, простои нанесут серьезный ущерб экономике Чехии, так как Skoda является ее крупнейшим экспортером и занимает четверть промышленного сектора страны, обеспечивая работой 35 тысяч человек.

Ситуация с поставками полупроводников начнет постепенно улучшаться во второй половине следующего года, считают в Skoda. Другие европейские автопроизводители озвучивали менее оптимистичные прогнозы: глава концерна Daimler Ола Каллениус заявил, что дефицит будет устранен не ранее 2023 года. С ним солидарен генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс, который считает, что нехватка микроэлектроники будет влиять на производство «ближайшие месяцы и даже годы».