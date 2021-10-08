Эстония выразила послу Грузии недовольство в связи с прослушкой посольства

«Незаконная слежка является грубым нарушением Венской конвенции 1961 года о дипломатических отношениях, она не поддерживает доверие между странами-партнерами и подрывает нормальную дипломатическую работу. Мы хотим, чтобы власти Грузии провели тщательное расследование и выяснили обстоятельства произошедшего», - сказал Postimees пресс-секретарь МИДа.

Он отметил, что Грузия продолжает оставаться для Эстонии целевой страной для помощи в развити и важным партнером, евроатлантическую интеграцию которого мы всегда поддерживаем.

«Чтобы добиться успеха на этом пути, Грузия должна руководствоваться европейскими ценностями, верховенством закона и соблюдать свои международные обязательства и соглашения», - сказал он.