Эстония выразила послу Грузии недовольство в связи с прослушкой посольства
На встрече с послом Грузии эстонский МИД выразил разочарование и недовольство в связи прослушиванием телефонных звонков посольства Эстонии, пишет Postimees.
На встрече с послом Грузии эстонский МИД выразил разочарование и недовольство в связи прослушиванием телефонных звонков посольства Эстонии, пишет Postimees.
«Незаконная слежка является грубым нарушением Венской конвенции 1961 года о дипломатических отношениях, она не поддерживает доверие между странами-партнерами и подрывает нормальную дипломатическую работу. Мы хотим, чтобы власти Грузии провели тщательное расследование и выяснили обстоятельства произошедшего», - сказал Postimees пресс-секретарь МИДа.
Он отметил, что Грузия продолжает оставаться для Эстонии целевой страной для помощи в развити и важным партнером, евроатлантическую интеграцию которого мы всегда поддерживаем.
«Чтобы добиться успеха на этом пути, Грузия должна руководствоваться европейскими ценностями, верховенством закона и соблюдать свои международные обязательства и соглашения», - сказал он.
В сентябре в Грузии разразился скандал с прослушиванием телефонных разговоров, когда в свет просочились документы местной спецслужбы SSG. Из них выяснилось, что спецслужба долгое время следила за журналистами, дипломатами, духовенством и другими людьми. Под наблюдением находилось также посольство Эстонии.