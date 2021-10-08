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Apple научит iPhone управлять климат-контролем и сиденьями в автомобилях

iPhone. ФОТО: Stanislav Kogiku

Apple работает над новым проектом, который выведет возможности CarPlay на новый уровень, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к техногиганту.

Система, интегрирующая интерфейс iPhone в «мультимедийку» машины, получит доступ к множеству функций и сможет управлять, к примеру, климатической установкой и сиденьями. На сегодняшний день проект под кодовым названием IronHeart находится на ранней стадии, пишет Motor.

По данным источников, система будет способна измерять температуру внутри и снаружи автомобиля, управлять аудиосистемой, электроприводом сидений и подлокотников, получит доступ к спидометру и тахометру, а также сможет следить за уровнем топлива.

Таким образом, готовящаяся версия CarPlay охватит практически весь автомобиль и сведет на нет необходимость переключаться между интерфейсом Apple и встроенной системой. Такой шаг сделает взаимодействие с машиной более удобным для владельцев iPhone, однако может стать не слишком популярным среди автопроизводителей, считают в Bloomberg.

Представленную в 2014 году систему CarPlay на сегодняшний день поддерживают более 600 автомобилей. Она и раньше пыталась выйти за пределы информационно-развлекательного функционала: в 2019 году с обновлением CarPlay начала взаимодействовать с цифровыми приборными панелями, а годом позже появилась CarKey, позволяющая отпирать автомобиль с помощью iPhone либо часов Apple Watch. Помимо этого, iPhone научился следить за местоположением электрокара и за уровнем заряда его батареи.

Автокомпании неохотно позволяют Apple брать под контроль все новые системы. Так, возможность использования CarPlay на других экранах поддерживают только несколько марок, включая BMW и Volkswagen, а CarKey нашла отклик только у BMW.

Что касается собственного автомобиля Apple, о котором компания не публикует никакой информации, то его дебют вряд ли состоится в ближайшие годы. На данный момент автомобильный проект возглавляет Кевин Линч, разработчик программного обеспечения для Apple Watch. Кроме него, над ним работают несколько бывших топ-менеджеров Tesla и Ульрих Кранц, перешедший из подразделения электромобилей BMW. В сентябре сообщалось о возможной сделке с Toyota, касающейся аккумулятора первенца Apple.

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