Тайсон Фьюри: «В субботу я нокаутирую Уайлдера. С ним будет окончательно покончено»

«Я не хочу причинять боль Деонтею Уайлдеру, я просто хочу победить его в бою, вот и все. Я нокаутирую и разорву его наследие на части. В субботу я его к чертям вырублю, с ним будет окончательно покончено», – заявил Фьюри.