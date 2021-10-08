Тайсон Фьюри: «В субботу я нокаутирую Уайлдера. С ним будет окончательно покончено»
Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри высказал уверенность, что в очередной раз победит экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера, пишет Sports.
Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри высказал уверенность, что в очередной раз победит экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера, пишет Sports.
«Я не хочу причинять боль Деонтею Уайлдеру, я просто хочу победить его в бою, вот и все. Я нокаутирую и разорву его наследие на части. В субботу я его к чертям вырублю, с ним будет окончательно покончено», – заявил Фьюри.
Третий бой Фьюри – Уайлдер состоится в ночь на 10 октября в Лас-Вегасе.