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  • Тайсон Фьюри: «В субботу я нокаутирую Уайлдера. С ним будет окончательно покончено»

Тайсон Фьюри: «В субботу я нокаутирую Уайлдера. С ним будет окончательно покончено»

Тайсон Фьюри. ФОТО: Robyn Beck

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри высказал уверенность, что в очередной раз победит экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера, пишет Sports.

«Я не хочу причинять боль Деонтею Уайлдеру, я просто хочу победить его в бою, вот и все. Я нокаутирую и разорву его наследие на части. В субботу я его к чертям вырублю, с ним будет окончательно покончено», – заявил Фьюри.

Третий бой Фьюри – Уайлдер состоится в ночь на 10 октября в Лас-Вегасе.

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