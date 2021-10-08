Полиция: пропавший 17-летний юноша вернулся домой
Полиция просила содействия в установлении местонахождения 17-летнего Кайдура, который в ночь на пятницу сбежал из дома в городе Эльва.
Полиция просила содействия в установлении местонахождения 17-летнего Кайдура, который в ночь на пятницу сбежал из дома в городе Эльва.
В пятницу, 8 октября, в полицию поступило сообщение, что ночью из дома в Эльва сбежал 17-летний Кайдур и о его местонахождении до сих пор ничего неизвестно.
Полицейские пообщались с семьей молодого человека и проверили места, в которых он мог находиться, но безрезультатно.
В субботу, 9 октября, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Кайдур сегодня утром сам вернулся домой.